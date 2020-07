Grécia em guerra em Imperiums: Greek Wars

Tal como o nome indica, Imperiums: Greek Wars é um jogo cujo tema são os conflitos ocorridos na Grécia e durante o reinado de Filipe II da Macedónia.

Trata-se de um jogo de estratégia que parece poder vir a tornar-se bastante interessante.

A História

O jogo decorre durante entre 359 a 336 A.C., uma época em que aquela região (Grécia e arredores) encontrava-se sob o “reinado” de Filipe II da Macedónia.

Tratava-se de uma época em que aquela região estava sujeita a muitas pressões de várias origens, como, por exemplo dos Persas e Filipe tinha o sonho de a unificar numa única Grécia forte, rica e profícua.

Um jogo de Estratégia 4x

Imperiums: Greek Wars é, como referimos acima, um jogo de estratégia e que vai buscar influências a outros jogos do passado, como, por exemplo, Aggressors: Ancient Rome.

O jogo combina a capacidade tática e estratégica típica em jogos do género com uma jogabilidade 4x (eXplorar, eXpandir, eXtrair, eXterminar) com a introdução de elementos mitológicos (da mitologia grega).

Os jogadores poderão escolher de entre mais de 30 fações distintas à sua escolha, incluindo Atenas Esparta, Macedónia, ou mesmo tribos bárbaras e Persas.

Segundo os responsáveis por Imperiums: Greek Wars, o jogo vai apresentar um mapa da Grécia Antiga, baseado na História e sendo dessa forma bastante fidedigno. Será também, pelas palavras da Kube Games, o maior mapa daquela região já desenvolvido para um jogo.

No entanto, a veracidade histórica não termina aí e a Kube Games desenvolveu para o jogo, uma representação fiel da realidade histórica da altura, tendo em atenção a fatores políticos, sociais e relações entre nações.

Quanto à sua jogabilidade, Imperiums: Greek Wars vai reger-se por praticamente as mesmas mecânicas dos jogos do género. O jogo vai assentar a sua jogabilidade tanto nas capacidades políticas do jogador, como na sua capacidade militar e estratega.

Haverá também lugar a preocupações em outras áreas que o jogador terá de possuir, como, por exemplo, o Comércio, o Desenvolvimento Tecnológico e a parte Social extremamente importante para manter o povo feliz.

No entanto, um jogo que se passe na Grécia Antiga não pode passar sem a sua componente mitológica, mas, por outro lado, essa vertente levará o jogo para um lado mais fantasioso. Dessa forma, a Kube Games decidiu implementar um sistema opcional de Mitologia e Lendas que pode ser ativado ou desativado pelo jogador.

Trata-se de um modo de permitir que, jogadores que queiram algo mais realista historicamente tenham a opção de desativar a parte mitológica enquanto que jogadores que pretendam ter acesso a essa área mais fantasiosa e participar em inúmeras quests e aventuras de Heróis Antigos, o possam fazer.

Imperiums: Greek Wars terá ainda modos multiplayer e será lançado a 30 de julho para PC (via Steam).