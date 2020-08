Ao longo dos anos e das muitas versões lançadas, há uma caraterística que tem sido marcante nos Galaxy Note da Samsung. Falamos da S Pen, a caneta que acompanha este smartphone e que tanta ajuda dá aos utilizadores e às suas tarefas.

Esta é já hoje mais do que uma simples caneta, sendo um auxiliar único. Apesar destas suas capacidades, a Samsung poderá em breve fazer mudanças grandes. Rumores apontam que S Pen pode rumar aos Galaxy S e que muitas mais mudanças podem estar para chegar.

S Pen pode em breve chegar à linha S

Desde que a Samsung lançou o primeiro smartphone da linha Note em 2011 que a S Pen acompanha este equipamento. Ao longo dos anos tem melhorado e recebido capacidades adicionais que a tornam já também um verdadeiro controlo remoto, quer para tirar fotografias ou escrever no ar para serem tomadas ações.

Um rumor que agora surgiu dá como certa uma mudança muito grande nesta linha e o migrar da S Pen para outro equipamento. Este é dado com um grande grau de certeza e aponta para várias alterações nos Note e consequentemente noutros smartphones da mesma gama.

Uma mudança que ninguém estava à espera

Segundo o que foi revelado, a S Pen poderá já no próximo ano rumar ao Galaxy S e assim dar a este smartphone todas as capacidade que temos hoje nos Note. Não se espera que existam mudanças grandes, mas deverá haver alterações para albergar a caneta da Samsung.

Espera-se que o S21, conhecido por agora como “Unbound”, venha a ter um modelo que albergue a S Pen. Apenas este, dos 3 modelos a ser lançado, receberá esta novidade. Este será o primeiro modelo da linha S a ter este exclusivo do Note e agora dos tabs da Samsung.

Ainda mais mudanças nos Galaxy Note

Não há ainda certeza da continuidade dos Note. Ainda é cedo para os primeiros desenvolvimentos, mas sabe-se que a Samsung irá manter o lançamento de dois grandes modelos anualmente. Com a sua aposta cada vez maior nos dobráveis, fica pouco espaço para que os Note se mantenham no ativo.

É ainda uma incógnita, mas as fontes que avançam com esta informação estão ligadas à marca e ao desenvolvimento dos smartphones. Seria um passo até lógico a atualização dos Note para uma proposta baseada num smartphone da linha Z, mantendo as capacidades atuais, num dispositivo que poderá ser menor para transportar.