As relações entre a China e os Estados Unidos estão a deixar marcas nos mercados e as empresas afetadas começam a procurar alternativas. Depois do Vietname e Índia, agora parece que os parceiros da Apple procuram mão-de-obra norte-americana para fabricar o iPhone.

Segundo informações, há interesse da Foxconn em montar uma nova unidade de fabrico no México, para produzir o iPhone.

México poderá receber uma unidade da Foxconn para fabricar o iPhone

Os fabricantes da Apple, a Foxconn e a Pegatron, estão supostamente a ponderar investimentos em novas fábricas no México.

Segundo a Reuters, o maior fabricante de componentes eletrónicos para smartphones e computadores do mundo quer montar uma unidade para fabricar o iPhone.

A Foxconn já tem cinco fábricas no México, mas como o relatório explica, elas estão a ser usadas principalmente para fabricar televisões e servidores. Esta nova unidade deverá ser para retirar as unidades da China para o México.

Apple: Até ao final do ano, muitas decisões serão tomadas

Apesar de haver cada vez mais fricção nas relações comerciais entre os EUA e a China, até ao final do ano muitas alterações poderão acontecer. As eleições presidenciais nos Estados Unidos, a evolução da pandemia e os números reais do impacto da doença irão ser determinantes para a estratégia 2021.

Assim, a Foxconn provavelmente tomará uma decisão só no final do ano. Assim, as obras somente irão arrancar depois destas decisões estratégicas.

Os detalhes sobre os planos da Pegatron no México são um pouco menos claros e não se sabe se a produção da Apple pode ser uma das mudanças planeadas.

O relatório também aponta que a administração Trump está a explorar incentivos que encorajariam empresas como a Foxconn e a Pegatron a se mudarem para mais perto dos Estados Unidos:

Planos surgem à medida que a ideia de “estreita recolocação” ganha terreno em Washington. O governo Trump está a explorar incentivos financeiros para encorajar as empresas a transferir as suas instalações de produção da Ásia para os Estados Unidos, América Latina e Caraíbas.

Foxconn será a primeira de muitas?

Além das duas fortes fornecedoras da Apple, também a Luxshare estará a ponderar abrir uma unidade de fabrico no México. Conforme é sabido, esta é a empresa que tem estado a produzir os AirPods e que tem um peso considerável na estratégia da empresa de Cupertino.

A pandemia, assim como as relações conturbadas entre a China e os EUA têm sido um alerta para a Apple deixar de depender das suas unidades de fabrico na gigante asiática. Aliás, recentemente foi dado a saber, via comunicado ao The Times of India, que a Apple está agora a produzir o iPhone SE na Índia para o mercado local.

