Huawei diz que a rede 5G será mais barata e 10.000 vezes superior ao 2G

No que respeita à rede 5G, há algumas empresas que se encontram já na linha da frente. Entre elas, sem dúvida que a Huawei tem tido um papel de destaque importante devido ao avanço que já leva no desenvolvimento desta tecnologia.

Agora o Diretor de Tecnologia da Huawei afirma que a rede 5G será melhor que as anteriores, 4G, 3G ou 2G. Para alem disso, a rede de quinta geração vai tornar-se mais barata ao longo do tempo pois também oferece uma capacidade 10.000 vezes superior ao 2G.

O caminho da Huawei no desenvolvimento da rede 5G já vai longo. E mesmo com os conflitos com países como EUA e Reino Unido, a empresa chinesa continua firme e é atualmente uma das mais expressivas na implementação da rede de quinta geração. E para o CEO da fabricante, Ren Zhengfei, esta tecnologia será muito mais importante para o mundo dos negócios.

Segundo as palavras de Paul Scanlan, Diretor de Tecnologia da Huawei, o 5G é uma plataforma transformadora. Trata-se de uma rede melhor do que o 4G, 3G ou 2G, mas estas também são consideradas como mais baratas. No entanto Scanlan acredita que considerando tudo aquilo que a conetividade 5G oferece, então será mais barata a longo prazo.

O Diretor adianta que a capacidade do 5G é 20 a 30 vezes maior do que o 4G e 10.000 vezes superior ao 2G. Para além disso, o consumo de energia do 5G é 10 vezes menor e o volume é reduzido em 70%.

O 5G é uma plataforma de transformação. A primeira razão óbvia para o uso do 5G é porque este é mais barato do que o 4G, 3G ou 2G. Se há um crescimento no mercado de dados – e atualmente temos um crescimento em todos os países do mundo na ordem dos 25% a 30% – então o 5G torna-se mais barato do que o 4G ou qualquer outra rede. O motivo é a capacidade. Não se trata de velocidade. Trata-se de capacidade e o 5G tem 20 a 30 vezes mais capacidade do que o 4G. Se o custo dos equipamentos e hardware forem semelhantes, obviamente é melhor. A segunda razão de uso é que é mais eficiente. Se continuarmos a implementar redes 4G, 3G ou 2G e houver crescimento, será dobrada a pegada de carbono na rede móvel. No entanto se construirmos 5G, o pior cenário é a implementação mais lenta e as emissões manter-se-ão mais ou menos estáveis até 2025, mas depois começam a reduzir.

Para além da Huawei, também as empresas europeias Ericsson e Nokia têm tido avanços muito significativos na conetividade 5G.