Novidades reveladas para Demon’s Souls Remake

Demon’s Souls Remake, é um daqueles jogos de culto que fará certamente com que muitos jogadores fãs do jogo, o voltem a jogar agora na Playstation 5.

O jogo, tal como aqui revelámos, encontra-se no bom caminho para o seu lançamento a 12 de novembro e recentemente recebeu novidades. Venham conhecê-las.

Demon’s Souls foi um dos jogos mais icónicos do género, quando foi lançado para Playstation 3. Este RPG de Ação está, no entanto, de regresso e em grande. O jogo originalmente desenvolvido pela FromSoftware, vai agora chegar à Playstation 5, tal como vimos aqui, e as expetativas são grandes.

Da PlayStation Studios e da Bluepoint Games este remake de Demon’s Souls, foi recriado de raiz e melhorado para usufruir das capacidades da nova consola da Playstation. Quem já enfrentou estas provações e atribulações, pode mais uma vez desafiar as trevas com uma qualidade visual deslumbrante e um desempenho incrível.

Criação de Personagens

De acordo com o Diretor Criativo do título, Gavin Moore, neste remake de Demon’s Souls para a PlayStation 5, reconstruído na íntegra e melhorado ao máximo, os jogadores jogarão com personagens normais, familiares e vulneráveis, que poderão personalizar com até 16 milhões de combinações.

“Esperamos que o facto de terem tanta liberdade para criarem o vosso avatar, juntamente com a tremenda melhoria do nível de detalhe e de fidelidade visual, vos permita viver encontros memoráveis”, afirmou Gavin Moore, realçando que neste remake o total de jogadores online simultâneos num cenário aumentou para 6.

Modo Fotografia

Por outro lado, o estúdio mostrou ainda o Modo Fotografia do jogo, que permitirá aos jogadores imortalizar triunfos e tragédias. Neste modo, os jogadores poderão ocultar ou mostrar armas e armaduras, e até eliminar a personagem do enquadramento para captar o cenário, adicionar filtros e até mesmo desfocar os amigos.

Para além disto, todos os filtros estão disponíveis durante o jogo fora do Modo Fotografia, incluindo uma opção para ajustar o brilho, o contraste e os níveis de cor de forma a tornar esta experiência o mais semelhante à do jogo original para a PlayStation 3.

Demon’s Souls Remake está a ser desenvolvido pelo Japan Studio e pela Bluepoint Games, autores do remake de Shadow of the Colossus, e chegará em exclusivo à PlayStation 5 no próximo dia 12 de novembro, ou seja, uma semana antes do lançamento da consola em Portugal.