Demon’s Souls está de regresso com a Nova Geração

Demon’s Souls, um dos clássicos da Playstation 3 e desenvolvido pela From Software, vai regressar em breve.De forma a mostrar aquilo que os jogadores vão poder encontrar nesta remasterização, foi revelado um trailer de jogabilidade atual.

Venham ver como vai ser lutar pela salvação do Mundo de Boletaria.

Da PlayStation Studios e Bluepoint Games (responsáveis por Shadow of the Colossus) prepara-se para chegar um remake do clássico e exclusivo da PlayStation, Demon’s Souls. Este remaster foi recriado de raiz e melhorado tendo como base as capacidades do hardware das novas consolas.

Graças ao feedback háptico, o jogo vai ter uma reação tátil inovadora. Ao lançarmos feitiços vamos sentir mesmo na pele, a vibração da invocação.

Será ainda possível, jogar Demon’s Souls em dois modos: o Modo 4K (com resolução 4K2) e o Modo de Taxa de Fotogramas Elevada (com uma taxa de fotogramas superior.)

A Demanda

Em Demon’s Souls Remake, na sua demanda pelo poder, o 12.º Rei da Boletaria, o Rei Allant, apelou às Artes das Almas ancestrais, despertando um demónio do princípio dos tempos: The Old One (O Ancião em português).

Com a invocação do The Old One, um nevoeiro incolor varre a terra, libertando criaturas tenebrosas que se banqueteiam com as almas dos mortais. Aqueles cujas almas lhes foram roubadas, perdem a cabeça restando-lhes apenas o desejo de atacar aqueles que saudáveis ficaram.

Agora, Boletaria está isolada do mundo exterior e os cavaleiros que se atrevem a penetrar no denso nevoeiro para libertar a terra do seu sofrimento, nunca mais são vistos. Na pele de um guerreiro solitário que se aventurou no funesto nevoeiro, os jogadores têm de superar o maior de todos os desafios para conquistar o título de “Assassino de Demónios” e enviar o The Old One de volta para o seu trono.

A jogabilidade de Demon’s Souls

Este novo trailer de jogabilidade agora revelado para Demon’s Souls Remake, além do combate (que traz boas recordações), mostra ainda a exuberância e qualidade dos gráficos que a PlayStation 5 permite.

Em Stonefang, um dos cinco mundos do reino de Boletaria, os jogadores encontrarão um inimigo no próprio ambiente, um cenário que exigirá uma atenção especial ao equipamento e à preparação da personagem, explicou Gavin Moore, Diretor Criativo do jogo, que também realçou que “seja qual for o resultado, cada morte tem um significado e fará com que o êxito final seja mais doce em cada viagem para converter-se no Assassino de Demónios”.

Demon’s Souls terá ainda uma componente mutiplayer, onde os jogadores poderão enfrentar guerreiros de todo o Mundo, em ferozes combates PvP, com invasões online. Pode ainda ser jogado de forma cooperativa, invocando aliados para ajudarem a combater os demónios.

Demon’s Souls vai chegar em exclusivo à Playstation 5 a 12 de novembro deste ano, ou seja, quando a consola for lançada em Portugal, Demon’s Souls já por cá andará à espera.