Voyager 2 está viva após 8 meses sem a NASA conseguir comunicar com a nave de 40 anos

A sonda da NASA Voyager 2 foi lançada para o espaço a 20 de agosto de 1977. Conforme presenciámos, esta sonda já viajou por onde nunca se havia imaginado ser possível com tecnologia desta idade. Hardware imortal, dizem uns, outros acreditam que o caminho percorrido foi tranquilo. Contudo, desde março deste ano, em pleno confinamento, a NASA deixou de conseguir comunicar com a nave. Agora, 8 meses depois, a Voyager 2 disse um “olá”.

A agência espacial norte-americana precisava de reparar uma antena em Terra que era a única usada para “falar” com a sonda. Assim, após uma intervenção de vários meses, a renovada tecnologia conseguiu verificar que a sonda nos confins do espaço estelar ainda está viva.

Sonda e antena são tão antigas quanto resistentes

Em março deste ano, a NASA percebeu que a sua estação de comunicação Deep Space Station 43 (DSS43) em Camberra, na Austrália, iria perder o alcance após a Voyager 2 ter deixado o Sistema Solar. A 18 mil milhões de quilómetros da Terra, a comunicação com a sonda é épica. Isto é, os comandos levam mais de 17 horas para chegarem e outras 17 horas para voltarem. Apesar disso, a reparação da antena tinham um tempo estimado de 11 meses. Tempo em que se iria perder qualquer contacto com a Voyager 2.

Nesta altura, sem hipótese de saber por onde viajava e sem contactos para ser possível qualquer assistência, pairou a possibilidade de se perder para sempre a mítica nave. No entanto, a antena, que tinha tecnologia com 47 anos, foi renovada em menos tempo. Oito meses depois, a nave a e Terra voltaram a falar.

Um olá que demorou 34 horas para chegar dos confins do Universo à Terra

Conforme foi dado a conhecer pelos responsáveis, no passado dia 29 de outubro, após a antena de 34 metros ter entrada em funcionamento, foi detetada a Voyager 2 recorrendo a alguns comandos. Este contacto demorou 34 horas e 48 minutos para ter uma resposta. Felizmente, a sonda ainda está saudável o suficiente para comunicar e lá chegou o seu “olá”.

Felizmente, parece que a Voyager 2 permanece inconsciente de todas as coisas terríveis que aconteceram na Terra desde março, conforme podemos ver no site da NASA.

Nova antena vai ser importante nas comunicações com as naves que estão a caminho de Marte

A Deep Space Network da NASA permite que os cientistas na Terra comuniquem com as naves e rovers em todo o sistema solar. A rede consiste em três enormes telescópios localizados nos Estados Unidos, Espanha e Austrália.

No entanto, os telescópios americanos e espanhóis não conseguem comunicar-se com a Voyager 2 por causa da sua trajetória. Quando a sonda passou por Tritão, a maior lua de Neptuno, foi disparada para fora do plano do sistema solar.

Portanto, com as reparações na antena, além de poderem retomar as comunicações com a Voyager 2, também será um equipamento importante para missões como o rover Perseverance a Marte (cuja chegada está prevista para fevereiro de 2021). Para já, vamos aproveitar para saber onde anda a Voyager 2, isto porque um dia ficara apagada para sempre, dado que está a perder a sua energia útil a uma taxa de 4 watts por ano.

