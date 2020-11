Há já algum tempo que a Samsung anda a testar e a melhorar a sua personalização do Android 11. A One UI 3.0 promete muitas mudanças em relação à versão anterior e uma ainda utilização ainda mais simples e personalizada.

Quando ainda não se sabe muito sobre o que irá trazer, a Samsung resolveu levantar o véu e mostrar um pouco mais. Para além de todos estes pormenores, a marca coreana revelou também a data em que quer lançar esta nova versão.

Todas as novidades da One UI 3.0

Os testes com a One UI 3.0 estão já a decorrer em alguns dispositivos. A Samsung resolveu tornar pública esta avaliação da sua personalização do Android 11 e assim testar a sua maturidade para ser lançada para todos os equipamentos.

Agora que se aproximam do fim, a marca resolveu mostrar um pouco do que é esperado para esta interface e também as funcionalidades. Optou por fazê-lo de forma discreta, mas revelando tudo o que é esperado que venha a surgir em breve.

Interface adaptada aos novos ecrãs

Contará com o redesenhar das definições rápidas e também com muitos elementos que vemos já no Android 11. Será preparada para funcionar não apenas nos smartphones normais, mas terá interfaces adaptadas aos ecrãs maiores dos dobráveis que a marca comercializa.

Haverá ainda mudanças no ecrã de bloqueio, que contará com novas imagens de fundo. Todas as interfaces das apps e até do próprio sistema vão ter uma atenção especial, principalmente as que foram usadas em multijanela nos ecrãs maiores.

Atualização da Samsung chega em breve

Para além destas novidades, a Samsung revelou a data de lançamento. Espera-se que surja no final do mês de novembro, seguindo a linha dos testes. Será assim primeiro lançada para o S20 e depois para o Note 20. Outros equipamentos vão depois seguir-se.

Esta é uma das mais esperadas atualizações para o Android 11. A Samsung tem um lote de utilizadores muito grande e que esperam já por esta versão, junto com todas as melhorias que a One UI 3.0 promete trazer. Resta esperar pelo seu lançamento para se conhecer tudo o que tem para mostrar.