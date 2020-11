Se no mercado dos smartphones os holofotes são apontados essencialmente para os modelos de topo, a verdade é que a maioria dos consumidores opta por modelos mais acessíveis, onde haja uma boa relação entre as especificações, o desempenho e preço. A Redmi, marca do ecossistema Xiaomi, poderá estar a preparar-se para um lançamento destes.

Segundo alguns rumores, a marca poderá lançar um smartphone mais acessível, mas já com o módulo de 108 MP na câmara principal.

Os smartphones de topo como o Xiaomi Mi 10 e outros da mesma linha ou Samsung Galaxy Note 20 foram lançados com câmara principal de 108 MP. Trata-se de um sensor desenvolvido pela própria Samsung destinado, exatamente, a modelos de topo.

No entanto, a Xiaomi, através da sua linha Redmi, poderá estar a preparar um lançamento de um smartphone com câmara de 108 MP. Mas a um custo muito mais baixo. De recordar que o preço médio do Mi 10 é de 650 € e do Note 20, tomado como exemplo, é de 1000 €.

Os rumores não são de agora. Já em setembro havia surgido a informação de que tal poderia acontecer. Contudo, o “para breve” poderá mesmo estar para chegar.

Xiaomi poderá lançar novo smartphone com câmara de 108 MP sob a marca Redmi

O leaker já popular da China Digital Chat Station partilhou recentemente uma publicação na rede social Weibo que chama à atenção para as novidades que podem estar para chegar vindas da Xiaomi e da sua submarca.

A principal informação é que a meio do mês de novembro serão lançados novos smartphones da linha Redmi Note 9. Contudo, é deixada a advertência para a chegada de um Redmi com câmara de 108 MP. Trata-se do sensor Samsung ISOCELL HM2 com 0,7um e 1/1,52″, capaz de gravar vídeo a 8K a 24fps e 4K a 120fps.

A linha Redmi Note é, por norma, bastante acessível, como modelos a custar cerca de 200 €, pelo que nos leva a considerar que este novo modelo que poderá ser lançado em breve possa vir a revolucionar a fotografia no segmento médio de smartphones.

Participe: