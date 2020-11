Cemitérios inteligentes têm QR Code na campa que direciona a um memorial virtual

A tecnologia está em praticamente todo o lado, e isso é um facto incontestável. Mas já alguém se perguntou se a inovação poderia chegar a locais mais tradicionais como por exemplo aos cemitérios?

No entanto pode admirar-se pois a verdade é que os cemitérios inteligentes já existem. Uma das formas de modernizar este local foi colocar QR Codes nas campas que depois direcionam para um memorial virtual da pessoa falecida.

Os cemitérios a que estamos habituados têm as comuns campas onde está o corpo de uma pessoa ou de um grupo de familiares. Essas campas são sempre dentro do mesmo género, com a informação da pessoa falecida, flores, velas, placas com frases sentimentais e alguma decoração extra.

Mas a tecnologia e a inovação também já começam a integrar-se nestes locais, com o objetivo de complementar e facilitar de alguma maneira o culto dos visitantes.

QR Code nas lápides leva até um memorial virtual do falecido

Já há alguns cemitérios inteligentes espalhados pelos quatro cantos do mundo. Uma das diferenças inovadoras nestes cemitérios é que as campas contam com um QR Code inscrito, que depois de reconhecido leva os visitantes a um memorial virtual da pessoa falecida.

Mas há mais… pois a tecnologia implementada nestes locais ajuda ainda a que as pessoas localizem a lápide que procuram.

Os QR Codes têm aqui uma função muito interessante. Podem direcionar a uma página memorial do falecido ou até mesmo para a conta das suas redes sociais.

A ideia já não é recente e inicialmente começou por ser implementada em lápides de famosos, em cemitérios que são como que pontos de interesse turístico. Mas agora, com a massificação e popularidade das plataformas digitais, esta iniciativa tem-se estendido à restante população.

Esta evolução já está a ser aplicada nalguns cemitérios mas também nas funerárias. Um dos objetivos é arranjar novas formas, mais dinâmicas, de preservar a memória dos que já partiram.

Neste sentido algumas empresas de tecnologia dedicam-se a criar sites específicos da pessoa falecida com todas as informações que possam ser pertinentes.

De todas as vantagens que esta inovação pode trazer, uma delas é a possibilidade dos familiares que vivem longe poderem visitar, mesmo que virtualmente, o túmulo do ente-querido com mais frequência.

Deveria Portugal investir também em cemitérios inteligentes?