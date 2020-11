Dica: Como remover as notificações do ecrã de bloqueio do Windows 10

Mesmo bloqueado, o Windows 10 consegue dar aos seus utilizadores um conjunto grande de informação relevante. Falamos de notificações, de alertas ou de mensagens de outras pessoas, que assim dispensam estar constantemente a serem verificados.

Claro que esta é uma vantagem para o utilizador, mas que em muitos casos pode não ser positivo. Estas notificações não escolhem o momento ou a forma como surgem. Assim, é importante em alguns casos remover as notificações do ecrã de bloqueio do Windows 10.

A utilidade das notificações para o utilizador

Apesar de muitos não usarem, as notificações do Windows 10 são uma excelente forma de os utilizadores se manterem informados. Surgem em vários locais, garantindo que são vistas e até usadas por quem realmente necessita de as ter presentes.

No caso do ecrã de bloqueio do Windows, estes alertas nem sempre são positivos para o utilizador ou até desejados para serem vistas. Podem revelar informações e dados que se pretendem manter em privados e que podem ser mostrados a qualquer momento.

Remover definitivamente do ecrã de bloqueio

Assim, o ideal é desabilitar estas notificações do ecrã de bloqueio do Windows 10. Comecem por abrir a app de Definições deste sistema, acedendo-lhe pelo Menu Iniciar, carregando na roda dentada que está à esquerda.

De seguida, para continuar neste processo, devem escolher a opção Sistema, que está no topo desta app. Aqui dentro, devem escolher o separador Notificações e ações, acedendo depois à área das Notificações, situada próximo do topo.

O Windows 10 fica assim mais limpo desta informação

É nesta área que encontram duas opções que devem desativar. Estas duas primeiras retiram do ecrã de bloqueio do Windows 10 as notificações que forem recebidas. A primeira foca-se nesta opção e a segunda alarga-as aos lembretes e às chamadas VoIP.

É desta forma simples que as notificações são retiradas desta área visível por todos. Passam a estar acessíveis apenas quando o utilizador está autenticado. É uma alteração importante e que torna o ecrã de bloqueio do Windows 10 uma área menos exposta.