É cada vez mais difícil reparar o iPhone fora dos serviços da Apple

A reparação do iPhone e de outros equipamentos da Apple nem sempre é um processo simples. A troca de alguns componentes, apesar de possível, fica depois condicionada por necessitarem de um registo no sistema que apenas pode ser feito nos canais oficiais.

Muitos reclamam contra esta impossibilidade de reparação e pelas regras da Apple, mas sem sucesso. Agora este cenário parece ter piorado com o iPhone 12, que adiciona ainda mais componentes a esta lista. A câmara e o ecrã passam a estar limitados na sua reparação fora dos serviços da Apple.

Reparar câmaras do iPhone 12 só na Apple

Quando o iFixit avaliou o interior do iPhone 12 foram descobertas várias situações que mereceram destaque. Uma das mais positivas foi a modularidade de construção, o que permite que seja muito mais simples a reparação deste smartphone da Apple.

Pela negativa, e com um impacto grande, está um problema com a reparação da câmara do iPhone 12. Do que foi descoberto esta não pode ser reparada fora dos centros de suporte da Apple. O teste realizado trocou este elemento de dois iPhone 12, que aparentavam funcionar. A verdade é que não trabalhavam corretamente.

Testes revelam que não funcionam se trocadas

Estas câmaras eram lançadas no iPhone 12 e mostravam inicialmente que estariam bem. No entanto, ao alternar nos modos de fotografia, esta começa a ter um comportamento anormal e não pode ser usada ou captar imagens, algo que seria esperado.

A investigação que o iFixit depois realizou comprovou as suspeitas iniciais. Acederam também a documentação interna da Apple e a informação de outros reparadores, percebendo que este elemento necessita da app exclusiva System Configuration.

Piora um cenário que é bem conhecido de todos

Este cenário não é novo e estava já nos modelos anteriores, mas restrito a outros elementos. Falamos da bateria, do Touch ID e a câmara frontal com Face ID, que nos últimos casos comportam elementos essenciais à segurança do smartphone da Apple.

Com esta mudança, a Apple limita ainda mais a reparação do iPhone fora da sua esfera. Com cada vez mais movimentos a tentar abrir este processo, acaba por ser um retrocesso e uma limitação grande para os utilizadores.