O Linux é já uma parte essencial do Windows 10 e de tudo o que a Microsoft quer para o seu sistema operativo. Serve como plataforma de desenvolvimento e para acesso a funcionalidades que de outra forma seriam mais complicadas de obter.

Se por agora ter acesso a esta novidade não é propriamente simples, a Microsoft quer mudar este cenário. Em breve, e com um simples comando, vamos ter tudo instalado e pronto a usar. Será assim ainda mais simples ter o Linux no Windows 10.

Microsoft quer tornar tudo mais simples

Para facilitar o processo de configuração e instalação do WSL no Windows 10 a Microsoft está a preparar algumas mudanças importantes. Este não é um processo complicado atualmente, mas obriga os utilizadores a executar alguns passos.

Assim, e porque quer simplificar o processo, a Microsoft tem em testes uma novidade importante neste campo. Está por agora disponível apenas para o Programa Insiders, mas em breve deverá ser alargado a todos os utilizadores do Windows 10.

Linux chegará de forma mais rápida

A ideia é que com um simples comando, seja possível configurar o Linux e fazer também a sua instalação. Claro que o utilizador poderá escolher a sua distribuição preferida, bastando adicionar o seu nome ao comando.

wsl --install

wsl --list --online

Estas distribuições vão chegar da Internet, num processo rápido e simples. A lista está disponível também com um comando, que o utilizador deverá executar para a obter.

O fim dos problemas no Windows 10

Por fim, e depois de tudo tratado, basta ao utilizador escolher a distribuição Linux a instalar no Windows 10. Novamente com um seguinte comando, tudo será tratado, desde o preparar do WSL até à instalação propriamente dita.

wsl --install kali-linux

Esta novidade chegará em breve ao sistema da Microsoft e mudará completamente este processo, quer na sua preparação, quer na instalação do Linux. Fica assim ainda mais simples um processo que muitos recusam com receio de ser complicado e difícil.