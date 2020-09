Xiaomi poderá lançar o mais barato smartphone com câmara de 108 MP

A Xiaomi é conhecida pelos potentes e acessíveis smartphones que tem lançado no mercado. Mas uma das características em que a empresa chinesa tem investido é, sem dúvida, na produção de equipamentos com uma quantidade admirável de megapíxeis nas suas câmaras.

Agora foram divulgadas algumas informações que indicam que a sua marca Redmi deverá lançar um smartphone com câmara de 108 MP em breve. E este poderá ser o smartphone mais barato de sempre com estas características.

Algumas marcas como a Xiaomi incentivaram a produção de smartphones com mais e uma dezena de MP nas suas câmaras. Como exemplo temos o Mi CC9 Pro, com 108 MP, e uma próxima aposta da marca que poderá trazer com uma câmara com uns espantosos 144 MP.

Mas o assunto dos MP não é consensual, pois se para muitos quantos mais megapíxeis melhor, outros defendem que isso não é bem assim e que não são os MP que definem uma boa câmara fotográfica.

No entanto, o mote está lançado e cada vez mais as marcas apostam nas características da câmara para promover os seus produtos.

Xiaomi Redmi deverá lançar smartphone com 108 MP

Um relatório divulgado não oficialmente na rede social chinesa Weibo, revela que a Xiaomi prepara dois equipamentos, possivelmente da marca Redmi, um eles com uma câmara de 108 MP.

Segundo as informações, os smartphones têm como nome de código Gauguin e Gauguin Pro. A versão normal terá uma câmara principal de 64 MP, enquanto que a versão Pro virá então com um sensor de 108 MP.

De acordo com a publicação, este poderá ser o mais barato smartphone vendido com uma câmara com esta quantidade de megapíxeis.

Através de uma análise aos dados divulgados, não se consegue obter muitas mais informações. Mas o responsável pela publicação revela que a data de lançamento destes novos Redmi poderá estar próxima.