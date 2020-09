Njinga: The Diplomat Warrior, uma história Angolana em videojogo

Encontra-se em desenvolvimento por uma equipa indie portuguesa, Njinga Team, um jogo interessante sobre a mítica rainha Angolana, Njinga.

Venham conhecer um pouco mais sobre o jogo.

Njinga Team é um estúdio indie português, fundado em 2019, e que apresenta como principal objetivo a criação de várias experiências interativas na área do entretenimento e videojogos.

O primeiro projeto do estúdio português é este Njinga: The Diplomat Warrior, que vos trazemos aqui. Trata-se de um jogo de aventura e edutainment sobre uma figura histórica de grande impacto em África, desconhecida por muitos de nós.

O jogo, segundo os seus produtores, apresenta “um foco na exploração e num sistema de combate composto por diálogos“. Creio que, face a esta última descrição feita pela equipa de projeto, que o jogo vai apresentar um mínimo de ação e será claramente mais orientado para a narrativa e diálogos diplomáticos.

Tal como referimos acima, em Njinga: The Diplomat Warrior, seguimos a vida de Ngola Njinga na sua luta contra a colonização portuguesa no reino de Ndongo, atual Angola. (posteriormente, ela chegou mesmo a ser líder tanto do reino de Ndongo como de Matambe).

Segundo o que foi divulgado acerca do jogo, este vai apresentar uma campanha dividida em vários episódios da vida de Njinga. Trata-se de uma forma de dar a conhecer mais sobre o seu percurso, assim como o impacto que teve dentro e fora de África e de uma forma divertida e interativa.

Njinga ainda hoje é considerada uma figura de poder para o povo angolano, e representante dos movimentos Women Empowerment e estudos africanos (black history).

Neste primeiro contacto com Njinga: The Diplomat Warrior, a narrativa foca-se no encontro entre Njinga e a VOC – aglomerado comercial holandês no século XVI-XVII – e a criação da sua aliança contra Portugal.

A missão do jogo é simples, mas desafiante: sem depender de força física, e focando-se unicamente na sua aptidão para a diplomacia, Njinga tem de convencer o Almirante Cornelis Jol a juntar-se à sua causa. Durante a sua epopeia, também tem de resolver vários outros desafios, que vão desbloqueando novos conteúdos e apresentam à audiência alguns costumes africanos da época.

O jogo vai apresentar uma certa liberdade ao jogador, para explorar os cenários e mapas baseados em Angola, onde poderá descobrir segredos e missões secundárias que recontam um pouco mais sobre a África do Século XVII e os seus principais protagonistas.

Atualmente Njinga: The Diplomat Warrior encontra-se em desenvolvimento para PC, e possivelmente para PlayStation 4 e Nintendo Switch.