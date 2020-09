Apple vai lançar a sua primeira loja online na Índia

Segundo a Apple, a Índia é um dos mercados de smartphones que mais cresce no mundo. Por isso, vai lançar aí a sua primeira loja online, a fim de aumentar as vendas nesse grande mercado.

O anúncio foi feito na sexta-feira e a abertura está prevista para esta semana, no dia 23 de setembro.

Loja online vai tomar o lugar do revendedores

A Apple anunciou que vai lançar a sua primeira loja online na Índia, já esta semana, dia 23 de setembro. A escolha do local prende-se com o facto de a Índia possuir um dos mercados de smartphones com crescimento mais rápido, a nível mundial.

Mal posso esperar para me conectar com os nossos clientes e expandir o apoio na Índia.

Disse Tim Cook.

Atualmente, a empresa de Cupertino vende os seus produtos, no país, em revendedores online e físicos. Contudo, agora terá uma loja oficial. Assim, o lançamento da loja online, a 23 de setembro, na Índia, chega antes da maior época de festivais Hindu e acompanha a altura de férias dos cidadãos. Aliás, é nesta mesma altura que os retalhistas efetuam algumas das maiores vendas, todos os anos.

Nos últimos tempos, a Índia tornou-se um foco das grandes empresas de tecnologia. Além disso, para elas, representa um mercado chave. Isto, porque possui cerca de 1,4 mil milhões de habitantes, incluindo milhões de novas adesões à Internet, por mês.

O mercado de smartphones da Índia como o segundo maior do mundo

Através desta nova loja online, a Apple planeia oferecer assistência aos clientes em inglês e hindi. Ademais, permitirá que os utilizadores personalizem alguns dispositivos, como iPads, com gravações, por exemplo. Além disso, a loja online permitirá que os utilizadores de iMac configurem os seus computadores portáteis de acordo com as suas necessidades específicas.

Esta nova loja online, juntamente com a física que surgirá, à partida, em 2021, em Mumbai, pretende aproveitar as potencialidades do mercado da Índia, bem como as perspetivas de crescimento para os fabricantes de aparelhos eletrónicos do país.

Conforme se sabe, a Apple fabrica alguns dos seus modelos de iPhone nas fábricas de Foxconn e Wistron, situadas na Índia. Ademais, de acordo com a Reuters, a Foxconn planeia investir cerca de mil milhões de dólares na expansão de uma fábrica no sul do país.