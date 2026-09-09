Apple apresenta os novos Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4

A Apple apresentou os novos Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4, renovando a sua linha de relógios inteligentes com melhorias centradas no desempenho, autonomia e funcionalidades relacionadas com a saúde e o bem-estar.

Ao contrário de outras gerações, os novos modelos não apresentam uma grande mudança de design. A Apple mantém a linguagem visual dos modelos anteriores, apostando sobretudo na evolução do hardware e das funcionalidades disponíveis.

Apple Watch: Novo processador e mais armazenamento

Uma das principais novidades está no interior dos relógios. Os novos modelos recebem uma nova geração do processador da Apple, concebida para proporcionar maior desempenho e eficiência energética.

Outra novidade importante é o aumento da capacidade de armazenamento. Referências encontradas no código do watchOS apontavam para versões com 128 GB, o dobro dos 64 GB disponíveis nos modelos anteriores.

Há também um novo teste de VO₂ máximo, que combina os dados recolhidos pelo Apple Watch com a câmara do iPhone. O utilizador é guiado através de uma série de exercícios e recebe os resultados imediatamente no final da avaliação.

A aplicação Saúde foi igualmente redesenhada e deverá chegar aos utilizadores mais tarde este ano, com uma apresentação renovada e novas formas de consultar os dados relacionados com a saúde.

Mais atenção à saúde e recuperação

A Apple reforçou também a componente de monitorização da saúde. Os novos Apple Watch incluem melhorias nos sensores e nas capacidades de acompanhamento dos dados de saúde e atividade física.

Entre as novidades está a aplicação Readiness, dedicada a avaliar o estado de preparação e recuperação do utilizador. A funcionalidade deverá cruzar diferentes indicadores recolhidos pelo relógio para ajudar a perceber se o corpo está preparado para atividade física ou se necessita de recuperação.

A nova geração inclui ainda melhorias no sistema de sensores óticos, permitindo recolher dados com maior precisão em determinadas condições.

Apple Watch Ultra 4 mantém o espírito aventureiro

O Apple Watch Ultra 4 continua a ser o modelo destinado aos utilizadores que procuram maior resistência e funcionalidades avançadas para atividades desportivas e ao ar livre.

A Apple mantém a caixa de 49 mm e a construção robusta característica da família Ultra, mas introduz melhorias internas destinadas a aumentar o desempenho e a eficiência.

O modelo anterior já disponibilizava um ecrã com brilho máximo de 3000 nits, caixa em titânio e funcionalidades avançadas de saúde, pelo que a nova geração concentra a evolução sobretudo no hardware e nas funcionalidades.

Com os Apple Watch Series 12 e Ultra 4, a Apple não procura reinventar o conceito do seu smartwatch. A estratégia passa por melhorar aquilo que já funciona: mais desempenho, sensores mais capazes, novas ferramentas de saúde e recuperação e maior capacidade de armazenamento.

Está também associado aos novos modelos um novo sistema Readiness, concebido para ajudar o utilizador a perceber melhor o seu estado de preparação e recuperação e, consequentemente, a ajustar a atividade física.

A aplicação deverá recorrer a dados como frequência cardíaca e oxigenação do sangue para apresentar uma visão mais completa do estado físico e da recuperação.

Series 12 ou Ultra 4?

O Apple Watch Series 12 continua a ser a opção mais equilibrada para quem procura um smartwatch completo para utilização diária, saúde, exercício e integração com o iPhone.

Os modelos em alumínio podem ser adquiridos em Space Gray, Black, Light Gold e Dark Bronze. Esta geração passa ainda a contar com Ceramic Shield, que, segundo a Apple, torna o ecrã 60% mais resistente.

Para quem procura materiais mais premium, existem versões em titânio polido, disponíveis nas cores Radiant Gold e Natural. A Apple apresenta ainda modelos em cerâmica, nos acabamentos Pearl White e Night Blue.

Já o Apple Watch Ultra 4 é para quem procura maior autonomia e um equipamento mais orientado para atividades desportivas e utilização em ambientes mais exigentes.

O Apple Watch Ultra 4 chega com uma bateria de maior capacidade e melhorias na eficiência energética, permitindo à Apple prometer até dois dias de autonomia com uma única carga.

Para quem utiliza o relógio durante a prática desportiva, o Ultra 4 permite até 18 horas de monitorização de treinos, com GPS e acompanhamento da frequência cardíaca ativos. Num modo de treino prolongado, a autonomia pode chegar às 45 horas.

O novo smartwatch mantém a construção em titânio, estando disponível nos acabamentos preto e titânio natural. A Apple apresentou também novas cores para as braceletes, incluindo uma nova bracelete em titânio desenvolvida em parceria com a Hermès.

Com estas melhorias, o Apple Watch Ultra 4 reforça a aposta da Apple na autonomia, tornando-se uma opção ainda mais orientada para quem pratica desporto e atividades ao ar livre durante períodos prolongados.

Em ambos os casos, a Apple aposta numa evolução que combina novo hardware, monitorização de saúde, fitness e inteligência artificial, tornando estes relógios cada vez mais importantes dentro do seu ecossistema.

Apple Watch passa a reconhecer sons

A Apple introduziu ainda o Audio Intelligence, um conjunto de funcionalidades que utiliza os microfones do Apple Watch para reconhecer determinados sons.

A funcionalidade Sound Recognition consegue identificar sons como alarmes, campainhas de portas ou o choro de um bebé. A Apple destaca particularmente a utilidade desta tecnologia para pessoas surdas ou com dificuldades auditivas, permitindo-lhes receber alertas quando determinados sons são detetados.

Outra novidade é o Live Rewind, que apresenta uma transcrição dos 15 segundos anteriores de uma conversa. Desta forma, o utilizador pode rapidamente consultar aquilo que acabou de ser dito sem ter de interromper a interação.

Siri Recap resume conversas

O Audio Intelligence inclui ainda o Siri Recap, uma funcionalidade que cria notas automáticas a partir das conversas do dia.

A ferramenta gera títulos, resumos e pontos-chave, que podem posteriormente ser consultados na aplicação Siri. O utilizador poderá definir quando pretende que sejam feitas estas notas ou ativar e desativar a funcionalidade diretamente a partir do Centro de Controlo.

O Siri Recap será lançado em versão beta mais tarde este ano, inicialmente apenas em inglês, estando prevista a chegada de mais idiomas posteriormente.

Segundo a Apple, estas funcionalidades de áudio foram desenhadas tendo em conta a privacidade: não são criadas nem armazenadas gravações de áudio.

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