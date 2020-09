Foi no passado dia 16 de setembro que a Sony anunciou finalmente o preço das suas novas consolas. A PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition chegam a Portugal no dia 19 de novembro, por 499,99 € e 399,99 €, respetivamente.

Entretanto, foram colocadas em pré-venda um pouco por todo o mundo, mas muitos foram os compradores interessados que ficaram de fora deste processo, o que originou inúmeras reclamações. A Sony pede desculpas e deixa algumas garantias.

Stock da PlayStation 5 nos EUA esgota em pré-venda

A fase de compra antecipada da PlayStation 5 estava a ser bastante aguardada pelos fãs da marca. A verdade é que depois de tantos rumores e de todas as novidades anunciadas pela empresa o entusiasmo era bastante.

Assim, em poucas horas, nos Estados Unidos, a consola esgotou para tristeza de muitos. Era suposto que as pré-vendas só começassem a acontecer no dia 17, mas logo no dia 16 várias lojas disponibilizaram imediatamente a consola nas suas lojas.

Além desta situação, o processo de tentativa de pré-compra também foi bastante demorado e, apenas no ato de pagamento, os consumidores eram avisados de que o produto estava esgotado. Dadas as reclamações motivadas pela frustração das pessoas, a Sony viu-se obrigada a vir a público deixar algumas garantias.

A resposta da Sony

Através de uma publicação nas redes sociais da PlayStation, a empresa deixou há poucas horas um pedido “sincero” de desculpas aos seus seguidores. A Sony assume que o processo de vendas antecipadas não correu como esperado, referindo que “poderia ter sido muito mais fácil”.

Assim, nos próximos dias, garante, entrarão para pré-venda mais unidades das consolas nas lojas.

Há que referir que a grande concorrente da PS5, a Xbox Series X, entra em fase de pré-venda também por 499,99 € no próximo dia 22 de setembro, ficando depois disponível a 10 de novembro. A Microsoft lançará também uma versão mais acessível, a Xbox Series S, por 299,99 €.