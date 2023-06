É certo que o WhatsApp está a procurar novas formas para os utilizadores comunicarem entre si. Estas têm surgido de forma lenta e controlada, mas sempre a mostrar como este serviço da Meta consegue inovar. Agora traz mais uma para testes e promete mudar a forma como as conversas acontecem.

O WhatsApp já é mais do que um serviço de troca de menagens e tem crescido para que tenha novidades neste campo. A prova disso são as mensagens áudio que muitos adotaram para não ter de estar a escrever constantemente o que querem enviar aos seus contactos.

Pois esta funcionalidade vai em breve ser alargada, segundo uma novidade que foi detetada recentemente. Da mesma forma que podem ser enviadas mensagens de voz, passará a ser possível enviar mensagens de vídeo, com o mesmo propósito.

Estas novas mensagens de vídeo vão ter algumas características específicas. Em primeiro lugar vão ter uma limitação máxima de 60 segundos. Além disso, estas mensagens de vídeo não vão poder ser do tipo de visualização única.

Do lado de quem recebe a mensagem, há também algumas caraterísticas. As mensagens de vídeo não vão poder ser reencaminhadas para terceiros. Há ainda a garantia de que estas vão ser privadas e não vão poder ser vistas enquanto circulam na rede do WhatsApp.

Para usar esta novidade vai ser aproveitada a área que é já usada para o envio de mensagens de voz. Há um novo ícone de uma câmara que dará início ao processo de gravação do vídeo. No final, o vídeo gravado será enviado ao destinatário da mensagem.

Os primeiros testes com esta funcionalidade já foram iniciados e alguns utilizadores da versão beta do Android já a estão a usar. Sabe-se também que a versão do iOS também vai ter acesso a esta novidade muito em breve.