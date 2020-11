AirCar: o carro voador conclui voos de teste no aeroporto (vídeo)

Em 2017, um carro voador, o Aeromobil, marcou um certamente no Mónaco. Nessa altura o veículo conseguiu muita atenção e algum investimento. Contudo, o inventor e designer original, Stefan Klein, que havia deixado a empresa em 2016, começou a trabalhar num outro projeto. Como resultado, a empresa Klein Vision, também com sede na Eslováquia, lançou agora o AirCar e já concluiu voos de teste no aeroporto.

Conforme podemos ver num vídeo lançado pela empresa, o carro voador fez o seu primeiro voo de teste.

A empresa de investigação e desenvolvimento Klein Vision anunciou que a sua última geração de carros voadores, o AirCar, concluiu os testes de voo em aeroportos. Portanto, o próximo passo é a comercialização. Mas vamos conhecer melhor o projeto.

Será um carro, um avião… ou ambos?

O conceito por trás do AirCar é um veículo que se pode transformar de um carro num veículo aéreo em menos de 3 minutos. Assim, com asas retrateis e superfícies de cauda dobráveis, o AirCar pode funcionar tanto na estrada quanto no céu, ao contrário de alguns eVTOLs que não podem ser conduzidos como veículos terrestres.

Com o AirCar o condutor chegará ao seu destino sem o incómodo de ter de ir de boleia até o aeroporto e passar pela segurança comercial, a pessoa pode conduzir o seu AirCar até ao campo de golfe, escritório, shopping ou hotel e estacionar num estacionamento normal.

Explicou Anton Zajac, cofundador, investidor e piloto da Klein Vision.

Segundo a empresa, um protótipo voador totalmente funcional foi desenvolvido, desde uma ideia inicial até um produto final de categoria experimental, em apenas 18 meses.

Os voos de teste, que incluíram duas descolagens e aterragens, decorreram no aeroporto de Piestany, na Eslováquia. Em 2019, a empresa também testou um protótipo voador do AirCar no Aeroporto de Nitra, na Eslováquia.

300 metros de pista e o carro levanta voo

Equipado com um motor BMW 1.6l de 140 cv o veículo pesa 1.100 quilos e, com os dois lugares disponíveis ocupados, pode carregar 200 quilos adicionais.

Segundo os dados técnicos, o carro tem uma autonomia para 1.000 km, com um consumo de 18 litros. A velocidade máquina em voo é de 200 km/h. Conforme pode ser visto, o AirCar consegue levantar voo em 300 metros de pista.

O mecanismo de implantação/retração da asa e cauda é muito impressionante, convertendo o automóvel num avião. O cockpit que oferece espaço para o motorista / piloto e um passageiro é muito espaçoso e bem decorado. A aparência geral do carro voador na estrada e no ar é excelente.

Referiu Branko Sarh, investigador técnico sénior da Boeing.

Apesar de ter algumas licenças necessárias, o carro é fácil de conduzir. Então, será que estaremos a presenciar o nascimento de um novo meio de transporte?