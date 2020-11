Nokia C1 Plus – o novo Android Go está para chegar

Há um ano a Nokia deu a conhecer um novo modelo, de muito baixo custo, cerca de 50 €. Este modelo destacou-se por fazer parte do programa Android Go, o Android desenhado para smartphones com pouca RAM, entre 1 a 2 GB.

Este smartphone poderá agora ganhar sucessor, com o Nokia C1 Plus.

A Nokia não sendo a marca que mais se destaca atualmente no mercado dos smartphones, continua a ser a escolha de muitos e as suas propostas são de grande qualidade, nas várias gamas de preços. Um dos trunfos desta marca é o seu trabalho com o Android.

De forma geral, os smartphones estão associados ao Android One, o programa que garante as atualizações principais do sistema. Além disso, tem dos modelos de entrada de gama, com Android Go integrado. Este é o Android dedicado a smartphones com mais limitações ao nível de RAM, garantindo um desempenho razoável, com apps também elas ajustadas ao sistema.

Nokia C1 Plus – o novo Android Go

Não é ainda certo de quando irá ocorrer este lançamento. Contudo, um número de modelo TA-1312 recentemente certificado pela Eurasian Economic Commission, parece indicar que está para breve. Este número está a ser associado ao Nokia C1 Plus.

Uma publicação recente do NPU, avança ainda com algumas especificações.

Este será, portanto, um smartphone com Android 10 Go Edition, com ecrã de 5,45″ e resolução HD+, disponível em azul e vermelho.

O processador não tem indicação do modelo, mas é avançado que será um octa-core a 1,4GHz. Terá 1 GB de RAM e 16 GB de armazenamento. Para a bateria fala-se em 2500 mAh de capacidade e as câmaras serão ambas (frontal/traseira) de 5 MP.

Estas são, de forma geral, características superiores face ao modelo Nokia C1, mantendo, no entanto, as linhas gerais. Por exemplo, o Nokia C1 tinha processador quad-core e apenas suporte à rede 3G. Esta versão Plus já terá suporte à rede 4G.

