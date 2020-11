Fishkeeper, um jogo para quem gosta de aquários

Recentemente foi anunciado pela Blinkclick Games, um jogo para todos os apaixonados por Aquariofilia (ou que simplesmente gostam de aquários), mas que não possuam condições para ter um: Fishkeeper.

Venham saber mais…

Além de trazerem uma certa beleza exótica a uma casa, os aquários parecem que têm ainda um efeito relaxante e tranquilizador. Será em parte por isso, que muitas pessoas têm aquários e dedicam horas à sua manutenção e expansão.

Os polacos da Blinkclick Games (também responsável por Mowing Simulator), revelaram recentemente o seu jogo Fishkeeper, ou seja, um jogo de simulação de aquários e que segundo a companhia, representa um mix de estratégia económica e gestão de um Aquário em 3D.

O jogo, que também pode facilmente ganhar a alcunha de “Sims no Aquário” ou “Tamagotchi Aquático”, coloca o jogador no papel de um apaixonado por aquários que pretende criar o melhor aquário possivel.

A maior parte das preocupações reais em montar, manter e expandir um aquário vai ser reproduzido pelo jogo. Primeiro é preciso montar o aquário e respetivo equipamento. No entanto, convém ter uma ideia de quais as espécies de peixes que pretendemos lá colocar, para escolher os equipamentos adequados.

Isto, pois manter um aquário não se cinge apenas a alimentar os peixes. Há que ter muitas mais preocupações, como, por exemplo, a temperatura e o PH da água, a necessidade de socialização das espécies, a contaminação do aquário por algas e outros detritos, entre muito mais.

Quanto a espécies, a Blinkclick Games prometeu que o jogo irá apresentar uma vasta diversidade de peixes de águas doces, de água salgada, camarões, caracóis aquáticos, plantas e corais.

Cada espécie vai variar, não só na sua aparência visual mas também em comportamentos mais específicos, como a alimentação, a necessidade de espaço e as particularidades de reprodução.

O jogo vai tentar reproduzir de forma o mais realista possível, as diferentes interações entre as diferentes espécies, e o seu impacto no meio ambiente do aquário. É claro que nem todas as interações são positivas, e como tal, o jogador terá de ser o responsável por manter o equilíbrio dentro do aquário para evitar desastres.

À medida que o ecossistema vai crescendo no nosso aquário, os peixes vão aumentando em número e isso possibilita a venda de alguns espécimes que representa rendimento extra que pode ser usado na compra de novos equipamentos, acessórios ou mesmo novas espécies.

Como curiosidade, o jogador pode ainda pilotar um submersível (totalmente parametrizável) dentro do próprio aquário e ver as coisas a acontecerem em tempo real.

Fishkeeper será lançado para PC, via Steam, apenas em 2021.