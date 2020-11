Discord: Saiba como criar um servidor e convidar amigos

Para quem procura por plataformas digitais para conversação o que não faltam por aí são soluções muito interessantes. Temos o Facebook Messenger, hangouts, Skype, WhatsApp, etc, etc. Recentemente demos a conhecer a plataforma Discord que é direcionada para equipas. Pode criar salas de aula, equipas de desenvolvimento de software, equipas de ação contra a COVID-19, etc.

Hoje vamos ensinar como podem criar um servidor e como convidar amigos.

É uma das plataformas do momento ao estilo de um IRC, mas com muitas funcionalidades inovadoras. Chama-se Discord e é normalmente uma plataforma que está associada aos gamers para conversação. No entanto, esta plataforma permite facilmente a comunicação com amigos e com as mais diversas comunidades.

Com o Discord podemos criar uma sala de aulas, um grupo de jogadores, uma comunidade artística mundial ou juntar apenas amigos para a conversa.

Como criar um servidor no Discord?

Criar um servidor dentro do Discord é algo relativamente simples. Um servidor funciona como uma comunidade dentro da plataforma, onde depois podemos criar vários tipos de canais. Para começar carregamos no botão para criar um servidor. A plataforma apresenta um conjunto de modelos que podem ser usados. Para este tutorial vamos escolher Grupos de Estudo.

Em seguida definam um nome para o servidor criado. Podem também fazer upload de uma foto.

Após carregar em Criar será criado o seu servidor de acordo com o modelo escolhido. De referir também que podem criar o vosso servidor do zero, sem base em nenhum modelo.

Depois de ter o servidor criado, é hora de começarem a convidar os utilizadores para o mesmo. Para tal carreguem em Covide seus amigos, que irá apresentar uma segunda interface onde podemos convidar os nossos amigos ou então partilhar com os nossos contactos um link de adesão.

E está feito esta parte! Com os passos anteriores já conseguem criar um servidor e também adicionar amigos ao mesmo. Num próximo tutorial vamos ensinar a criar canais e também categorias, e definir permissões de acesso aos canais.

O Discord está disponível para os mais diversos sistemas e daí a versatilidade ser também um dos pontos fortes.

Leia também…