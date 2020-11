Estas são as estreias de séries e filmes na Netflix para novembro

Com o tempo a arrefecer, uma das coisas que melhor sabe é estarmos no conforto do nosso sofá, com a lareira acesa e a Netflix a passar os nossos conteúdos preferidos.

Então hoje revelamos as séries e filmes que já estrearam e ainda vão estrear na Netflix neste mês de novembro.

A maior parte das pessoas prefere o sol e o calor, é verdade. No entanto quando se inicia esta época mais fria também gostamos de estar no conforto do nosso lar, com a lareira acesa e um pijama e meias bem quentinhos. Mas para acompanhar, o ideal é uma bebida saborosa e quente, juntamente com a um bom filme ou série.

As estreias de séries e filmes para novembro

Dia 1 – Arrow T7

Baseado no herói de banda desenhada Green Arrow, da DC, um playboy rico torna-se num super-herói vingador, salvando assim a cidade de vilões e armado apenas com um arco e flechas.

A sétima temporada acabou de estrear no dia 1 de novembro e destina-se a maiores de 16 anos.

Arrow

Dia 5 – Paranormal

Um hematólogo cético vive uma série de eventos inexplicáveis e acaba então por se tornar a contragosto no homem a quem recorrer em investigações paranormais.

Esta série original Netflix estreou no passado dia 5 de novembro e é aconselhada a maiores de 16 anos.

Paranormal

Dia 10 – Dash e Lily

Os opostos atraem-se mo Natal com o cínico Dash e a otimista Lily a trocarem mensagens e desafios num caderno vermelho que vão passando entre eles por Nova Iorque fora.

Esta é uma nova série Netflix com estreia marcada para o próximo dia 10 deste mês.

Dash e Lily

Dia 11 – The Liberator

Um grupo de soldados aliados tão diversos quanto corajosos destaca-se pelo seu heroísmo no palco europeu da Segunda Guerra Mundial.

Trata-se de uma série Netflix baseada em acontecimentos verídicos e que vai poder ver já a partir do dia 11 de novembro.

The Liberator

Dia 11 – Nasce uma rainha

Nesta série sobre mudança de visual, Gloria Groove e Alexia Twister realizam sonhos ‘drag’ enquanto ajudam seis artistas a encontrar confiança para assim dominarem o palco.

É um original Netflix com estreia marcada já para o dia 11 deste mês.

Assim nasce uma rainha

Dia 13 – Uma vida à sua frente

Depois de ter aceitado acolhê-lo contra a sua vontade, uma sobrevivente do Holocausto cria uma amizade improvável com um miúdo de rua desencantado com a vida que a assaltou.

Trata-se de um filme original Netflix que poderá então ver no dia 13 novembro.

Uma vida à sua frente

Dia 13 – A mão de Midas

Um milionário é chantageado e, por conseguinte, a sua decisão pode significar a vida ou a morte de outros. Esta é uma história inspirada na vida de Jack London, mas passada em Madrid contemporânea.

É assim mais uma série original da plataforma de streaming, com estreia marcada para o dia 13 deste mês.

A mão de Midas

Dia 15 – The Crown T4

The Crown é um drama que segue as rivalidades políticas e intrigas românticas do reinado da Rainha Elizabeth II, e os eventos que moldaram a segunda metade do século XX.

A quarta temporada desta série Netflix vai estrear a meio do mês, no dia 15, sendo aconselhada a maiores de 13 anos.

The Crown

Dia 23 – Shawn Mendes – In Wonder

Este documentário acompanha Shawn Mendes numa tournée mundial e revela as suas reflexões sobre fama, relacionamentos e planos para o futuro.

Um conteúdo original da plataforma que vai estrear no dia 23 de novembro.

Shawn Mendes – In Wonder

Dia 24 – Lamento de uma América em Ruínas

Um estudante de Direito em Yale regressa à sua terra natal nos Apalaches, onde reflete sobre a história da família e o seu próprio futuro.

Este filme Netflix é baseado num best-seller e vai estrear no dia de Consoada.

Lamento de uma América em Ruínas

Dia 25 – Crónicas de Natal 2

Kate Pierce é agora uma adolescente cínica, mas vive um reencontro inesperado com o Pai Natal quando um misterioso arruaceiro ameaça cancelar o Natal… para sempre!

Como seria de esperar, este filme da Netflix tem estreia marcada para o dia de Natal.

Crómicas de Natal 2

Dia 27 – Virgin River T2

Uma enfermeira procura um novo começo e muda-se de Los Angeles para uma cidade isolada no norte da Califórnia, onde a esperam inúmeras surpresas.

A segunda temporada de Virgin River estreia a dia 27 de novembro e destina-se a maiores de 13 anos.

Virgin River

Quais destes séries e filmes vai ver neste mês?