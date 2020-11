Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Que se passa com a placa de rede do meu portátil?

Bom dia consultorio Tenho um problema no meu laptop HP- 15 dw2012np Quase todos os dias no arranque do mesmo não consigo ter acesso à internet através do cabo de ethernet normalmente tenho de correr o ‘resolver problemas’ do Windows 10 ou desligar o cabo e voltar a ligar e mesmo assim tenho muitas vezes de reiniciar o sistema. O que devo ou posso fazer? Muito Obrigado J.L. Pinho

Resposta:

J. Pinho,

O que a resolução de problemas do Windows faz normalmente é tentar resolver um conflito de rede ou desativar e voltar a ativar o dispositivo de rede. No entanto, o driver que está instalado pode não ser o original do fabricante, ou o mais atualizado, e é provável que a instalação do driver mais recente resolva esse problema.

Assim, só precisa de ir ao site do fabricante e fazer o download do driver, ou controlador:

A versão mais recente é de 07/07/2020, que provavelmente ainda não instalou:

Se possível, recomendo que desinstale o driver que tem atualmente, procedendo da seguinte forma:

abrir o gestor de dispositivos, bastando escrever “gestor de dispositivos” no menu iniciar

expandir “Placas de rede” e clicar com o botão direito sobre o driver que refere ethernet

escolher a opção “desinstalar dispositivo”

Depois disso, é recomendável reiniciar o computador, e só depois instalar o driver que fez download.

[Respondido por Hugo Cura]

Já não posso usar o Google Meet sem conta Gmail?

Pedido de ajuda: no google meet já não é possível fazer uma videoconferência para alunos ou professores que não tenham conta google/gmail? Obrigado Fernando

Resposta:

Fernando,

Sim, essa funcionalidade foi descontinuada nas contas gratuitas da Google.

Atualmente, apenas as contas do G Suite, agora chamado de Google Workspace, permite convidar qualquer pessoa que apenas precisa de ter acesso à internet, sem necessidade de qualquer outra conta. Ao abrir o link da reunião, apenas tem de colocar o nome.

Essa limitação acontece na conta que cria o link da reunião. Em todo o caso, embora possa ser aborrecido, é rápido e gratuito criar uma conta Google.

[Respondido por Hugo Cura]

Como tirar as notificações das mensagens no Android?

Olá Tenho procurado em vários sites do tema, incluído o vosso, como posso tirar a vibração das notificações, especificamente das sms. Queria apenas que a notificação apenas tocase. Já tentei nas definições do telemóvel e não consigo. Uso Android 10. Obrigado Marta Ribeiro

Resposta:

Marta,

Essa é uma configuração que depende muito da interface que tem em utilização, que varia entre fabricantes.

Por exemplo, no caso da EMUI da Huawei é muito simples, bastando ir a Definições > Som das mensagens > Vibrar, e desligar, feito dentro da app Mensagens. Há outras interfaces que também o permitem.

No entanto, e sem saber qual a marca e interface do seu smartphone, é possível que não tenha essa opção.

Assim, a solução pode passar por utilizar uma aplicação de SMS alternativa, que pode procurar a partir da Play Store. Existem centenas de alternativas, pelo que deixo do lado da Marta a escolha da que mais gostar.

[Respondido por Hugo Cura]

Como ter acesso a imagens do Drive no Google Photos?

Boa tarde, não sou um leigo em informática, mas gostaria que me esclarecessem em relação ao “trio” Google Drive – Google Photos – Cópia de segurança e sincronização da Google: Fiz um backup das fotos e vídeos do meu computador para a Google (alta qualidade-sem limite de armazenamento), no entanto, sem perceber porquê, não consigo aceder a esses ficheiros a partir do Google Photos. Apenas estão visíveis no Google Drive, na pasta “Computador”. Isto tanto no PC como no Smartphone Android. Precisei de atualizar o layout da minha página de Gmail (minha foto + fundo) e foi uma confusão, pois para o fazer tinha de ser, obrigatoriamente, a partir do Photos. Ora o que eu queria era “buscar ficheiros” originários do computador, e não os via no Photos, apesar de terem sido carregados no backup efetuado. Alguma explicação de como tudo isto funciona? Qual o papel do programa “Cópia de segurança e sincronização da Google” nisto tudo? Acabo por não perceber bem o que diz o “Help” da Google. Muitas vezes têm procedimentos que não sei se referem ao PC ou ao Smartphone… Obrigado Ricardo Santos

Resposta:

Ricardo,

Desde julho de 2019 que a Google deixou de sincronizar as imagens entre o Google Drive e o Google Photos.

Apesar de ter sido irrevogável por parte da Google, a decisão não foi bem recebida pelos utilizadores, que se viram provados desta funcionalidade.

A única solução que agora existe é carregar as fotografias e imagens para o Google Photos. Para isso, e de acordo com a Google, poderá usar a ferramenta de sincronização e escolher o que enviar para cada um dos serviços cloud da empresa.

No caso de as ter já no Google Drive, existe ainda a possibilidade de as importar diretamente para o Google Photos.

[Respondido por Pedro Simões]

Como ter notificações led se estes não existirem?

Boa tarde. Alguns smartphones como o OnePlus Nord deixaram de ter Led de notificação. Isso acaba por ser um óbice, uma vez que nem sempre se notam vibrações ou se ouve os sinais de aviso quando chegam mensagens. Algumas apps como “notify Buddy” minoram o problema simulando uma luz de led, o problema é que geralmente são “campeões” na drenagem de bateria – o referido, é uma delas. Pergunto se há alguma app mais eficiente em termos energético e que obviamente funcione, ou outro tipo de solução para smartphones sem led de notificação? Obrigado João Cortez

Resposta:

João,

Uma vez que o led dedicado não está presente, a única solução é mesmo simular a sua presença com uma app.

Existem várias disponíveis, como o exemplo que apresentou. A solução ideal, é que teste várias propostas para que escolha a que se ajusta melhor ao que pretende. Todas têm algumas caraterísticas diferentes e que podem ser mais interessantes.

Deixamos abaixo uma lista de mais algumas apps que pode testar e usar para ter o led de notificação simulado:

Como referimos, veja cada uma delas em detalhe e escolha a que mais se adequa aos que pretende, quem em termos de notificação, personalização e consumos de bateria.

[Respondido por Pedro Simões]

Posso usar o carregador do iPhone 12 no meu iPad?

Bom dia, Tenho umas dúvidas em relação ao carregamento e á bateria do meu iphone 12 e o meu meu ipad de 6 geracao. Adquiri agora um iphone 12 e um adptador de 20w e a minha dúvida é se esse mesmo adaptador é compativel com o meu ipad de 6 geracao de 2018. E a outra pergunta que tenho é se têm problema carregar o meu iphone ás vezes com adaptador de 12w do meu ipad e em outraz vezes usar o adptador de 20 w? Eduardo Rocha

Resposta:

Eduardo,

Sim, o adaptador de 20W é compatível com qualquer dispositivo USB, desde que tenha o cabo necessário para tal: USB-C/Lightning.

O facto do iPad 6th gen não estar mencionado na compatibilidade do adaptador, é simplesmente devido ao cabo que o acompanha de origem, onde o tipo de interface do lado do adaptador é USB-A (a mais vulgar ficha USB).

Acerca do carregamento, não, não tem qualquer problema de utilizar adaptadores de potência diferente, simplesmente o iPhone vai carregar mais devagar com o carregador de menor potência. Em todo o caso, a potência só é entregue se o dispositivo a “pedir”. Poderia utilizar um carregador de 100W, que o carregamento seria limitado pelo máximo que o dispositivo suporta.

Além disso, é sabido que quanto maior for a potência de carregamento, mais aquece e mais stress vão sofrer as células da bateria… o que pode levar a prejudicar (ainda que residualmente) a longevidade da bateria. Como exemplo, o adaptador que todos os dias ligo no smartphone enquanto durmo é de 800 mA, que corresponde a 4W. Com isto quero dizer que, se não tem urgência para que o carregamento seja feito, deve sempre considerar um adaptador de menor potência.

[Respondido por Pedro Simões]

