Dica: Saiba como usar o Assistente da Google no Chrome do Android

Cada vez mais o Android está a assentar no Assistente da Google. Esta é uma ferramenta essencial e que liberta o utilizador para realizar todas as tarefas com simples comandos de voz. Dando ordens ao Android, consegue fazer (quase) tudo.

Esta integração está a alargar-se e a chegar a outras apps, que assim exploram o que este assistente tem para oferecer. Uma das apps mais óbvias e que recebe esta ajuda é o Chrome. Assim, vamos explicar como podem usar o Assistente da Google no Chrome do Android.

O Assistente da Google é essencial

O Chrome é o browser do Android, sem qualquer dúvida. Presente no sistema da Google há muitos anos, tem conseguido dar aos utilizadores as funcionalidades que estes precisam para navegar na Internet. Assim, é natural a presença do Assistente da Google neste browser.

Para poder usar e explorar esta ajuda, não precisa na realidade de fazer qualquer configuração ou alteração ao Chrome. Basta que abra um novo separador e que procure o microfone que está na caixa de pesquisa.

Pesquisa por voz no Chrome

Este pode também ser encontrado na barra de endereço, que acede ao editar o site que está a visitar. Deve de seguida dar o termo que quer pesquisar, podendo no entanto haver um erro se o Assistente da Google não entender o que é dito.

Só precisa de carregar no centro da notificação ou no botão presente, repetindo o termo que querem pesquisar na Google. À medida que as palavras forem sendo reconhecidas, estas vão sendo apresentadas, ajudando o utilizador a perceber se o que diz é bem interpretado.

Tudo fica mais simples no Android

Pode sempre repetir o comando de voz ou para, carregando no ícone do microfone que está no centro da interface. Quando conseguir ditar o termo certo de pesquisa, será aberto o Google com o resultado do que foi dado para procura.

Esta é uma forma muito simples de pesquisar no Google. Bastará ditar o que quer encontrar na pesquisa do maior motor da Internet e em poucos segundos tem as respostas esperadas no browser.