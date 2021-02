Missão a Marte da Nasa também tem tecnologia portuguesa

O dia 18 de fevereiro ficará na história da humanidade! O veículo Perseverance, da NASA chegou às 20h56, hora de Lisboa, à superfície Marte e o objetivo da missão é procurar vestígios de vida nesse Planeta. Esta missão faz parte de uma longa odisseia com o objetivo de aumentar muito substancialmente o conhecimento que temos do planeta Marte.

Sabia que o veículo Perseverance tem tecnologia portuguesa?

Escudo de proteção da cápsula da Nasa concebido por um consórcio português

A missão tem a duração de um ano marciano, ou seja, 687 dias terrestres, e a Perseverance irá recolher e transportar amostras recolhidas em Marte que depois serão analisadas nos laboratórios em Terra. A nave da NASA aproximou-se de Marte e entrou na atmosfera a cerca de 20.000 km por hora e em menos de sete minutos o veículo teve de desacelerar para menos de 3 km por hora para chegar em segurança superfície.

Portugal e o ISQ também têm presença nesta missão, já que o escudo de proteção da cápsula, onde estas amostras vão fazer a última fase da longa viagem, a reentrada na atmosfera terrestre, foi concebido e testado por um consórcio português liderado pela Amorim, com o ISQ, PIEP e a empresa Stratosphere, num projeto da Agência Espacial Europeia (ESA).

De acordo com a informação enviada ao Pplware, o projeto teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema de escudo de proteção térmica e amortecimento de choques na aterragem, a incorporar na cápsula. O trabalho contou com uma componente de engenharia, construção e ensaios do demonstrador da cápsula.

O ISQ realizou uma parte dos ensaios de validação dos modelos de engenharia e foi responsável pelo ensaio final de impacto do demonstrador da cápsula. Este ensaio final consistiu em reproduzir as condições reais em que a cápsula irá impactar o solo e foi realizado no Laboratório de Ensaios Especiais do ISQ, situado em Castelo Branco.

Este projeto foi concluído com sucesso e desta forma teremos uma participação portuguesa relevante, na procura de respostas a uma pergunta que a humanidade se coloca desde sempre, a possível existência de vida noutros planetas.

