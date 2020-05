Bitcoin supera o ouro e torna-se o ativo com melhor desempenho de 2020

O mundo mudou, o conceito de dinheiro também poderá mudar no futuro. Apesar de estarmos a viver um tempo conturbado no plano económico, esta mudança já tinha começado há alguns anos. Assim, poderá não ser estranho este súbito aumento do valor da Bitcoin. Segundo as informações, esta alteração fez da moeda criptográfica o ativo com melhor desempenho de 2020, ultrapassando o ouro, a prata e o petróleo bruto.

Se o petróleo está cada vez mais em queda e os metais preciosos estão a ser afetados pela crise dos mercados financeiros, será a Bitcoin um bom investimento?

Bitcoin sobe e ouro desce

Conforme podemos perceber, nos últimos quatro meses, o preço da Bitcoin subiu quase um terço, apesar de uma grande queda em março, que lhe retirou mais de 4.000 dólares (3.600 euros) do seu valor. No mesmo período, o ouro subiu apenas cerca de 13%, enquanto a prata caiu 14% e o petróleo bruto caiu mais de 70% em valor.

Esta recuperação da Bitcoin ocorre a menos de duas semanas antes de um evento raro conhecido como halving. Este é um fenómeno que levará o número de novas bitcoins criadas a cair 50%. Segundo os analistas, tal situação pode aumentar o valor da criptomoeda a níveis nunca antes vistos.

A redução para metade é apenas a terceira vez que se verifica nos 11 anos de história da Bitcoin e alguns analistas de mercado creem que este ano o preço da moeda criptográfica poderá atingir novos máximos de sempre.

Variação dos preços da Bitcoin, ouro e petróleo (%) desde 1 de janeiro de 2020

Conforme é mostrado, tanto a Bitcoin como o ouro registaram ganhos significativos desde cerca de meados de março, quando países de todo o mundo começaram a introduzir medidas de bloqueio, num esforço para abrandar a propagação do surto da Covid-19.

Assim, isto resultou num abrandamento económico global e provocou o colapso dos mercados bolsistas, uma vez que os investidores procuraram assegurar as suas participações em ativos de refúgio.

Esta tem sido a razão pela qual o ouro tem tido tradicionalmente um bom desempenho em tempos de incerteza económica. Contudo, os dados de mercado sugerem que o fornecimento finito da criptomoeda significa que está a ser cada vez mais vista como um ativo de refúgio seguro.

A bitcoin tem vindo a aumentar antes do evento de maio, com os investidores a anteciparem ansiosamente o impacto positivo de um aperto na oferta que ocorre uma vez em cada quatro anos. Na situação atual, estamos em linha com o aumento de 182% da Bitcoin desde os mínimos de dezembro de 2018. O aumento a que assistimos actualmente pinta um quadro de alta para os meses que se seguem a esta terceira redução para metade.

Referiu Joshua Mahony, um analista de mercado sénior da empresa de serviços financeiros IG, ao The Independent.

Na crise financeira, investir em Bitcoins será seguro?

Numa análise à situação, de um ponto de vista mais amplo, é referido que o enorme crescimento do alívio da dívida do banco central e do governo realça a razão pela qual muitos sentem a necessidade de armazenar a sua riqueza em ativos alternativos.

Outras moedas criptográficas tiveram um desempenho ainda melhor que o bitcoin. Assim, o exemplo do Ethereum a registar ganhos de mais de 60% desde o início do ano.

Apesar dos seus recentes ganhos, a bitcoin e o Ethereum continuam muito longe dos máximos de finais de 2017 e princípios de 2018, quando uma Bitcoin valia mais do dobro do seu valor atual. Portanto, a questão que muitos irão colocar é se valerá a pena investir em ouro ou em Bitcoins?

