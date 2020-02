Bitcoin alcança valor acima dos 10 mil dólares, devido ao Coronavírus

A Bitcoin, a moeda digital mais popular do mundo, passou um bocado complicado no final do ano de 2019. Nessa altura tínhamos noticiado que o mercado da criptomoeda estava em queda abrupta, o que era um mau sinal.

No entanto, e devido ao surto do Coronavírus, a Bitcoin aumentou significativamente, tendo alcançado um valor superior aos 10 mil dólares.

A Bitcoin é uma das criptomoedas mais populares em todo o Mundo. Apresentada em 2008, já conquistou adeptos por todo o planeta.

No entanto, como sabemos, a dinâmica dos mercados tanto pode estar em maré alta, como baixa e, de setembro de 2019 até ao resto do final do ano, a Bitcoin viu dias negros, com descidas repentinas, chegando mesmo a estar abaixo dos 7 mil dólares.

Mas agora parece que os ventos estão a soprar em benefício da moeda.

Bitcoin atinge valor acima dos 10 mil dólares ‘graças’ ao Coronavírus

Apesar da epidemia não ser, de todo, uma boa notícia, poderá ter consequências positivas nalgumas áreas, incluindo a das criptomoedas.

Assim, a reduzida oferta e a procura aumentada, promoveu um crescimento significativo na Bitcoin, que ultrapassou os 10 mil dólares no passado fim-de-semana, o valor mais alto desde setembro de 2019.

Este crescimento começou a sentir-se ainda em janeiro, uma vez que muitas pessoas, ao ver a sua situação a ficar complicada, investiram na moeda virtual.

Em percentagem, a Bitcoin cresceu 42,42% e, por sua vez, a Ethereum aumentou quase 80% o seu valor.

Mineração de Bitcoin na China foi encerrada devido à epidemia

Outro motivo que justifica este aumento de valor da criptomoeda, é que, devido ao Coronavírus, parte da mineração de Bitcoin na China foi encerrada. Exemplo disso foi o caso da BCT.Top em Xianjiang que é a região considerada um dos centros de mineração mais significativos da China.

Para além disso, as principais fabricantes de equipamentos de mineração, como a Bitmain Technologies Inc. e a Canaan Creative, atrasaram os envios porque as fábricas também foram fechadas. Isto quando em dezembro 65% do mercado pertencia ao domínio da mineração chinesa.

Assim, e pela lógica, quando um produto está mais escasso… vale mais.

