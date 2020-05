4 Extensões do Chrome para o ajudar no teletrabalho

O teletrabalho vai continuar mesmo depois do estado de emergência. Não é tarefa fácil para muito, ainda mais para quem tem os filhos em tele-escola em simultâneo, mas para já é a realidade possível para manter a economia a funcionar e diminuir os riscos de contágio.

Assim, para quem trabalha em casa, há extensões para Google Chrome que podem dar uma ajuda.

Relaxar e meditar são essenciais para quem trabalha em casa, com todo o stress associado. Esta extensão é bastante completa, que ainda o vai ajudar a ficar concentrado durante o dia. Além disso, é perfeita para quem nunca meditou.

No trabalho pode ser necessário gravar algum processo no computador para mostrar aos colegas ou para complementar algum relatório, assim, esta extensão é perfeita para tal. É possível, através dela, captar imagem, editar e partilhar o vídeo em segundos.

Um dos problemas para quem nunca trabalhou em casa é a concentração no trabalho. Há um mundo de streaming e redes sociais a acontecer que é muito apelativo, no entanto, isso fará de si uma pessoa menos produtiva. A extensão Block Site – Website Blocker for Chrome será o aliado perfeito para bloquear tudo aquilo que o distraia durante o dia.

Para ter acessíveis todos os podcasts que gosta de ouvir durante o trabalho, esta extensão é perfeita, sendo um agregador RSS de podcasts. Assim, poderá criar uma playlist e perder menos tempo à procura do que vai ouvir durante o dia.