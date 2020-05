Student Keep: Vamos “oferecer” computadores a todos

Não haverá certamente melhor ação que a solidariedade para o momento que vivemos! Importa mesmo dizer que a solidariedade não dever ser vista como uma opção, mas sim com uma obrigação! No campo da tecnologia, surgiu recentemente uma nova plataforma que consiste na angariação de equipamento informático e posterior doação a alunos sem acesso a computador.

Vamos conhecer o projeto Student Keep.

Como forma de combater o atual surto de COVID-19 em Portugal, todas as escolas foram obrigadas a suspender as suas atividades letivas presenciais, obrigando professores e alunos a adaptar-se a um ensino à distância.

No entanto, nem todos os alunos têm acesso à internet ou a um computador para acompanharem as atividades propostas pelos professores. No panorama atual, enquanto o ensino à distância permanecer como o principal meio de comunicação entre professores e alunos, haverá um agravamento da desigualdade no acesso à Educação

Student Keep – Faz a Educação ir mais longe!

Tens um computador a mais? Ajuda um aluno que não tem acesso a um computador dando-lhe uma oportunidade para acompanhar melhoras aulas de ensino à distância. Torna-te num Keeper! Faz a Educação ir mais longe!

O projeto Student Keep pretende solucionar o problema de falta de computadores dos alunos, através de um sistema de apadrinhamento. A ação do projeto consiste na angariação de equipamento informático e posterior doação a alunos sem acesso a computador.

Para tal, são identificados Keepers, padrinhos, que podem ser pessoas individuais ou coletivas, disponíveis para doar equipamento informático. A entrega do material angariado será feita em articulação com os Agrupamentos Escolares.

Student Keep