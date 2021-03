SystemRescueCD 8.0 – O Linux que pode ‘salvar’ o Windows

Já ouviu falar no SystemRescueCD? Não há dúvidas que o Windows é o melhor sistema operativo da atualidade… mas isso não quer dizer que seja perfeito. Apesar do elevado grau de estabilidade e suporte, o sistema pode falhar no arranque impossibilitando assim o acesso à informação (tais situações esporádicas também acontecem com o próprio Linux).

Nesses momentos nada melhor que ter o SystemRescueCD à mão! Vamos saber quais as novidades da versão 8.0.

SystemRescueCd 8.0 tem na base o Linux Kernel 5.10 LTS

O SystemRescueCd é uma distro de GNU/Linux (baseada agora no Arch Linux), que pode correr através de um CD/DVD ou de um dispositivo USB, permitindo a reparação do sistema e recuperação de dados depois de o sistema ter “emperrado”.

Esta ferramenta dota o utilizador de privilégios para executar tarefas de administrador no nosso computador, tais como criar e editar partições no disco, reparar o sistema, reparar o boot, etc.

Novidades do SystemRescueCd 8.0.0

Baseada no Linux Kernel 5.10 LTS

Atualização das ferramentas de particionamento: parted-3.4, gparted-1.2.0

Atualização dos sistemas de ficheiros: btrfs-progs 5.10.1, xfsprogs 5.10.0, e2fsprogs 1.46.2

Atualização de algumas ferramentas: nwipe-0.30, dislocker-0.7.3, fsarchiver-0.8.6

XFCE 4.16

Python 3.9.2

exfat-utils foi removido e deu lugar ao exfatprogs

Podem ver aqui todas as mudanças

O SystemRescueCD é sem dúvida uma ferramenta fantástica para usar quando o sistema “emperra” e queremos, por exemplo, resgatar todos os dados do disco. É simples de executar, rápido e traz consigo ferramentas fantásticas. Experimentem!

SystemRescueCd 8.0.0