POCO F3 e POCO X3 Pro são oficiais! Venha conhecer todos os seus pormenores

A Xiaomi, através da sua marca POCO acabou de anunciar o POCO X3 Pro. Trata-se de uma evolução natural do POCO X3 NFC lançado em setembro do ano passado com melhorias. Perante vários rumores que surgiram nas últimas semanas, a grande dúvida estaria no processador. As dúvidas acabaram.

Venha conhecer o novo POCO X3 PRO e ainda o POCO F3.

POCO X3 PRO é oficial e estas são as principais especificações

A Xiaomi acabou de apresentar o seu novo POCO X3 Pro. A grande surpresa estava no seu processador. O POCO X3 Pro está equipado com o Snapdragon 860 que, segundo a marca vai oferecer um desempenho de “flagship”. Nos resultados apresentados, este processador consegue uma pontuação nos benchmarks muito mais elevada que a gama de processadores SD700.

Tem 256 GB de armazenamento interno, mas pode ser expandido até a 1TB. Além disso oferce 8 GB de RAM. Há outra versão de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

A bateria tem uma capacidade de 5.160 mAh e suporta carregamento rápido até 33W. Segundo a marca, pode ira até aos 2 dias de utilização.

As câmaras

A câmara traseira é composta por quatro sensores. O principal é de 48 MP, com uma abertura F/1.8. A câmara ultra grande angular ganha mais destaque, com 8 MP. Há depois uma câmara de profundidade de 2 MP e outra macro também de 2 MP.

Uma das novidades deste smartphone é a inclusão da funcionalidade Dual-Video, para ter mais planos. O Video Clones é também muito interessante para colocar a criatividade em prática. A câmara frontal é de 20 MP.

Trata-se de um smartphone com design muito semelhante ao anterior POCO X3 NFC, mantendo a mesma estrutura de câmaras na traseira e a perfuração do ecrã para a câmara frontal. Contudo, foram lançadas novas cores, com efeito gradiente: phantom Black, Frost Blue e metal bronze.

O ecrã é IPS com resolução FullHD e mede 6,67 polegadas na diagonal. Há ainda que referir que tem uma taxa de atualização de 120Hz e tem proteção Gorilla Glass 6.

Tem áudio suportado por dois altifalantes com uma pontuação de 63 na avaliação de áudio da DxOMark, muito próxima de modelos de topo. Tem, além disso, jack de áudio e NFC.

E o preço?

O POCO X3 Pro de 6 GB custa 249 €, mas está com um preço de lançamento de 199 €. A versão de 8 GB custa 299 €, também com preço early bird de 249 €.

POCO X3 Pro

POCO F3 – dedicado aos gamers

O POCO F3 vem equipado com o Snapdragon 870, um processador com um grande processador para gaming, com elevado desempenho.

O ecrã é de 6,67 polegadas com perfuração para a câmara frontal. Segundo a POCO houve um grande esforço em colocar molduras finas. Mas o mais importante neste ecrã é o facto de ter tecnologia AMOLED e HDR+. Existe um sensor de luminosidade 360º que permite ajustar a luminosidade do ecrã para um ambiente mais confortável.

Modo de jogo

Tem uma taxa de atualização máxima de 120 Hz, com 360 Hz ao toque, o que é impressionante, principalmente em ambiente de jogo.

Ainda dedicado ao jogo, existe o modo Game Turbo 4.0. Os altifalantes duplos vêm equipados com tecnologia Dolby ATMOS, oferecendo uma experiência de som mais imersiva. Tem ainda Hi-Res Audio e Hi-Res Audio Wireless.

O design não tem grandes surpresas, sendo baseado no Redmi K40. Vem nas cores Ocean Blue com um design surpreendente e três tons de azul diferentes. Há ainda o Artic White e o Preto.

A bateria é de 4520 mAh e carrega a uma potência máxima de 33W. A impressão digital está colocada na lateral do smartphone.

Na traseira existem três câmaras, sendo a principal de 48 MP com abertura f/1.8. A câmara ultra grande angular é de 8 MP e a câmara mais surpreendente, uma telemacro de 5MP capaz de efeitos muito interessantes. Foram ainda apresentadas mais algumas das possibilidades de gravação da câmara com destaque para o modo noturno.

O Audio Zoom é também uma das opções de destaque.

E o preço?

O Poco F3 está disponível nas versões 6 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB. O primeiro modelo está disponível por 349 €, com preço de lançamento de 299 €. O modelo de 8 GB está disponível por 399 €, com preço de Early bird de 349 €.