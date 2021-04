Mulher liga para a polícia… por causa do seu aspirador inteligente

As tecnologias estão cada vez mais presentes nas nossas casas. Ajudam-nos nas tarefas diárias, nas limpezas, na preparação de refeições, na programação de tarefas, e muito mais. No entanto, se não estivermos a contar com a sua presença, podemos deparar-nos com situações caricatas tais como a que contamos hoje.

Uma mulher norte-americana ligou recentemente para a polícia por suspeitar que alguém lhe estaria a roubar a sua casa. No entanto, a culpa era apenas do seu aspirador inteligente.

Já alguma vez vos aconteceu estarem sossegados nas vossas casas e ficarem assustados por causa de alguma ação de um produto tecnológico? Bem, pode não ser algo que aconteça regularmente, mas certamente que grande parte das pessoas já passou por momentos insólitos devido à tecnologia que anda lá por casa.

Mulher chama a polícia por causa do aspirador inteligente

Os aspiradores inteligentes são pequenos robots que marcam cada vez mais presença na habitação das pessoas. Sozinhos, eles tratam de reconhecer o espaço e aspirar tudo por onde passam. São, assim, verdadeiros ajudantes nas tarefas de limpeza, conseguindo manter o chão das nossas casas sempre asseado.

No entanto, recentemente uma mulher não ganhou para o susto devido ao seu pequeno gadget.

Yana Sydnor, residente na Califórnia, EUA, ligou para a polícia depois de ouvir uns barulhos estranhos e fortes dentro da sua casa, e julgou tratar-se de um ladrão. De acordo com a entrevista dada à estação KOVR-TV, da CBS Sacramento, era 1h da manhã quando ela e a filha de 2 anos acordaram sobressaltadas com vários estrondos que vinham das escadas e que interromperam a sua música de meditação.

A mulher contactou alguns amigos através de mensagem, contando-lhes sobre os barulhos, e foi aconselhada a ligar para a polícia. No entanto o seu primeiro pensamento foi sair de casa de tão assutada que estava. Mas ligou para o 911 escondida na sua casa de banho.

Já ao telefone com a polícia, Yara relatou que estava a ouvir alguém a descer as suas escadas, dizendo que ouvir “Boom, boom, boom“. De seguida ouviu um estrondo maior e as autoridades referiram que estavam já a arrombar a porta da sua casa.

Robot foi confundido com um ladrão

No entanto, ao telefone, a mulher disse ter ouvido a polícia, seguida de uma confusão e risos no final. O problema é que o suposto ladrão era, afinal, um aspirador inteligente Robovac que se encontrava então caído ao fundo das escadas.

Depois de todo o susto, Yara explicou que o aspirador não era usado há já 2 anos. No entanto, o seu outro filho ligou-o porque não queria fazer as tarefas domésticas antes de sair para o fim-se-semana. Mas mesmo depois da queda, o equipamento ainda funciona!

O pior de tudo foi a despesa que a mulher teve para mandar compor a porta que foi arrombada pela polícia.