iPhone incendeia-se depois de ser esmagado por assento de avião

Já aqui falámos de diversas situações caricatas que envolveram smartphones de diversas marcas e preços. Seja telefones que se afundam, explodem ou outra situação qualquer, são vários os motivos que levam a que tal se torne notícia.

A mais recente aconteceu com um iPhone que se incendiou depois de ser esmagado pelo assento de um avião.

iPhone incendeia-se por causa do banco de um avião

De acordo com as notícias recentes, um iPhone incendiou-se depois de ser esmagado pelo assento de um avião. O caso aconteceu no Reino Unido e foi confirmado pelo governo do país que deixou também o alerta para a eventual ocorrência de outras situações deste género.

Tudo aconteceu quando o avião Boing 787-9 se preparava para iniciar a descida. Nesse momento, um hospedeiro de bordo reparou num banco de um passageiro envolto em fumo. O funcionário aproximou-se para examinar o que se estava a passar e deparou-se com um iPhone que havia caído na zona lateral da cadeira, tendo sido depois esmagado pelo sistema da mesma.

Esta situação deu então origem ao incêndio do telefone, sendo que depois a equipa do avião conseguiu apagar o fogo e dar continuidade à aterragem.

Felizmente para todos, não houve feridos e o avião não sofreu nenhuma consequência. No entanto, de acordo com o relatório, vários casos semelhantes a este já têm acontecido noutras ocasiões.

As companhias aéreas têm a consciência de que necessitam de um mecanismo que não provoque esta reação nos equipamentos elétricos. No entanto, até ao momento, ainda não foi implementada uma solução para este caso.

Em suma, esta situação deverá servir como alerta para todos nós que possuímos um smartphone. É importante termos cuidado e atenção para não deixar os nossos telefones em situação de risco.

