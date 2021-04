Celo: Sistema open-source de pagamentos com base em blockchain

O mundo vai mudar bastante e isso deve-se à tecnologia. As primeiras soluções começam a aparecer, sendo que todas elas partilham uma característica, são baseadas em blockchain. Esta tecnologia promete mudar o mundo apesar de já existir desde os anos 70. Na prática, o blockchain é um registo digital que é incorruptível e que pode ser programado para registar transações financeiras ou algo que tenha valor virtual.

Sobre o blockchain foi agora desenvolvido um sistema de pagamentos open-source. Vamos conhecer a plataforma Celo.

Deutsche Telekom investiu na rede Celo

Celo é um ecossistema de blockchain de código aberto que visa tornar as finanças descentralizadas (DeFi) e as suas ferramentas acessíveis ao maior número de pessoas possível a partir de um simples smartphone. A ativação do Celo Euro (cEUR) o seu stablecoin aconteceu no passado dia 20 de abril.

O lançamento do Celo Euro permite que seis mil milhões de utilizadores de smartphones em todo o mundo enviem, recebam e troquem cEURs em segundos e de forma confiável usando o blockchain da Celo. Trata-se de remessas ponto a ponto de baixo custo entre números de telefone, plataformas de câmbio e agentes CICO (“cash in cash out”).

Separadamente, a Deutsche Telekom anunciou também que está a investir nesta rede pública de blockchain. A empresa de telecomunicações investe na economia financeira descentralizada, tornando-se a primeira operadora de telecomunicações do mundo a aderir à rede Celo. A empresa adquiriu uma quantia não divulgada de tokens CELO e tem planos para realizar o staking desses tokens.

