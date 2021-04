Bombeiros chineses terão “super força” graças a um novo exoesqueleto

Os bombeiros têm de lidar, em muitos casos, com situações onde lhes é exigida força e desempenho que nem sempre poderá estar ao seu alcance. A tecnologia aqui pode também dar uma excelente ajuda. Os bombeiros na China têm um exoesqueleto que lhes permite ter “super força”.

Governo chinês começou a equipar os soldados da paz com uma armadura mecânica que confere poderes sobre-humanos e economiza até 50% da energia corporal.

Exoesqueletos ajudam bombeiros na China

A China equipou os seus bombeiros com tecnologia que pode ser determinante no combate aos fogos e noutros casos onde é necessário o socorro.

Segundo informações do Global Times, o governo de Xi Jinping acaba de equipar os bombeiros com exoesqueletos mecânicos.

Estes dispositivos são armaduras robóticas com sistemas hidráulicos que são acoplados ao corpo dos bombeiros e que são responsáveis ​​por carregar grande parte do peso das ferramentas que eles usam para o seu trabalho.

A empresa aeroespacial chinesa CASIC (China Aerospace Science and Industry Corp.) foi contratada para desenvolver os exoesqueletos.

Este sistema de exoesqueleto será aplicado para melhorar a capacidade de carga dos bombeiros em até 50 quilos, facilitando os seus movimentos em ambientes difíceis como áreas montanhosas e florestas.

Explicaram, os responsáveis do CASIC ao Global Times.

Transportar 50 quilos sem esforço

Segundo este meio, os novos exoesqueletos fazem parte de um programa de melhoramento tecnológico que a China lançou para combater incêndios florestais.

A armadura robótica pesa apenas 5 kg e pode ser colocada pelos bombeiros em menos de um minuto. Estima-se que este sistema possa economizar mais de 50% da energia usada pelo bombeiro para caminhar, escalar e transportar mercadorias.

Não é a primeira vez que o governo de Pequim usa esta tecnologia para aliviar a carga de trabalho dos seus funcionários. A CASIC já havia entregue um exoesqueleto semelhante em novembro passado.

Neste caso, o projeto destina-se a ser utilizado em grandes altitudes e serve para facilitar o apoio logístico e o patrulhamento em áreas montanhosas de difícil acesso.

Bombeiros terão tecnologia vinda do espaço

No final do ano passado, a mesma empresa desenvolveu outro exoesqueleto mecânico projetado especificamente para auxiliar na busca e recuperação da cápsula Chang’e-5.

O módulo lunar chinês, que estava carregado com amostras de solo lunar, pousou numa área da Mongólia Interior e a equipa de resgate teve que instalar rapidamente um sistema de comunicação para poder ligar-se com a sede do CASIC em Pequim.

Há pouco menos de um ano, este tipo de equipamento serviu para outro cenário. A empresa chinesa Ele.me testou um exoesqueleto entre os seus entregadores de comida que os ajudava a carregar até 50 kg de peso.

A China também usa exoesqueletos nas suas forças armadas. No final do ano passado, surgiu um vídeo que mostrava um grupo de soldados chineses a patrulhar a fronteira entre a China e a Índia ajudados por estes dispositivos.

Os exoesqueletos robóticos saíram há muito tempo do imaginário da ficção científica. São hoje uma realidade em vários cenários, desde as fábricas onde ajudam os trabalhadores, até à ajuda que dão a pessoas com danos nas suas funções motoras.

A China parece ter percebido e adaptado esta tecnologia de forma útil e acessível. Muitos outros serviços poderão ter humanos com super força, quando usam esta tecnologia.

