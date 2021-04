COVID-19: Portugal é o país da União Europeia com menos novos casos

Há boas notícias para Portugal relativamente à COVID-19! Ao contrário de alguns cenários traçados, Portugal é atualmente o país da União Europeia com menos novos casos. Depois de um período muito mau, o nosso país tem conseguido controlar a pandemia e desde o dia 18 de março que se mantém com menor média de casos.

De acordo com o ECDC, esta semana a incidência de novos casos foi de 75 por cada 100 mil habitantes.

O Centro Europeu para Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC) disponibilizou recentemente novos dados sobre a pandemia. Em seis semanas, Portugal mantém-se como o país da União Europeia com menor índice de incidência de novos casos de COVID-19.

Portugal mantém esta posição desde o dia 18 de março. De acordo com o relatório publicado recentemente, Portugal tem 75 novos casos por cada 100 mil habitantes. De referir que a média europeia está agora em 426. Considerando a seguinte imagem, percebe-se também que a zona centro de Portugal é a que tem menor índice de incidência estando no intervalo entre as 20 e as 59,9 por 100 mil habitantes

Ainda relativamente a Portugal, apesar de o valor da incidência ser baixo comparativamente à Europa, está a subir. Na semana passada a média por 100 mil habitantes era de 68 e há duas semanas era de 56. Relativamente à mortalidade Portugal também tem melhores resultados face a outros países da UE com 5,92 óbitos nas duas semanas anteriores por cada milhão de habitantes.

ECDC