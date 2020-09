O Netflix é um dos serviços de streaming mais usado na Internet. Em tempos de pandemia este cresceu e tornou-se a escolha de todos os que se viram obrigados a estar em casa, sem acesso a tudo o que estavam habituados.

Como medida para se promover e para atrair ainda mais utilizadores, o Netflix deu agora mais um passo importante. Resolveu abrir parte dos seus conteúdos, de forma gratuita e completamente legal. Saiba como pode agora ver Netflix à borla.

Netflix à borla e acessível para todos

Os conteúdos que o Netflix disponibiliza são um misto de produção própria e o que a indústria vai produzindo. Assim, temos a possibilidade de ver tudo o que esteve nos cinemas, enquanto temos os exclusivos deste serviço.

Sempre com a necessidade de uma subscrição, o Netflix tem dado algumas borlas aos seus utilizadores. Para atrair utilizadores oferece 30 dias gratuitos, que os utilizadores podem aproveitar para conhecer a sua oferta, sem qualquer limite.

Filmes e séries para todos verem no seu browser

Agora, e para dar ainda mais aos utilizadores, o Netflix resolveu dar ainda mais. Tem disponível de forma gratuita e sem qualquer necessidade de registo um conjunto alargado dos seus conteúdos. Sem qualquer registo e sem qualquer limitação ou publicidade.

Acessível no endereço netflix.com/watch-free está um conjunto de títulos bem conhecidos deste serviço e que de certeza todos já ouviram falar. Basta aceder e ver diretamente, sem qualquer necessidade de conta ou de registo. Principalmente abrir o browser e assistir.

Conteúdos grátis para quem quiser testar

Do que foi possível verificar, esta novidade está disponível no PC, em qualquer sistema operativo, e no Android, sempre via browser. No caso do iPhone, e sem uma razão aparente, esta novidade não está disponível.

Claro que para muitos este será apenas um teaser e procuram de certeza muito mais. Nos testes que realizámos, a série Stranger Things, estava, contudo, limitada a apenas 1 episódio, da primeira série. No caso dos filmes, estes estão completos e sem qualquer corte.

Todos os utilizadores podem experimentar

O Netflix promete que estes conteúdos vão ser regularmente renovados, com produções suas. Assim, o utilizador só precisa de visitar regularmente esta página e aproveitar para ver o que estiver disponível na altura.

Esta é mais uma medida, inteligente, de tentar cativar os utilizadores. Ao dar acesso às suas produções, mostram os potenciais clientes toda a qualidade dos seus filmes e séries. Isso depois irá certamente levar a que muitos se tornem clientes e optem por pagar um dos seus planos.

Netflix Watch Free