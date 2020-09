Uma das razões pela qual é conhecida é a atenção e pelo controlo rígido com que valida as apps do macOS que tem na sua loja. É um processo normalmente moroso, mas que garante aos utilizadores uma segurança elevada e que os protege totalmente.

Esta aura de segurança foi agora quebrada com uma revelação feita e um erro descoberto. A Apple terá aprovado por engano uma app que continha malware que assim podia correr livremente no macOS, deixando os utilizadores vulneráveis.

Malware que estava na loja de apps do macOS

A descoberta foi feita recentemente e mostra uma realidade que mão era esperada. A Apple aprovou e tornou acessível uma app que tinha presente um conhecido malware, que há muito tempo tentava atacar os utilizadores do macOS.

Esta situação é anormal, dadas as regras e as validações que a empresa de Cupertino aplica a todas as apps que tem na sua loja. Ainda para mais, os programadores que conseguiram esta proeza fizeram-no recorrendo ao malware Shlayer, um dos que mais ativo esteve em 2019 contra o macOS.

Apple terá aprovado por engano esta app

Do que foi revelado por Peter Dantini e Patrick Wardle, os investigadores que detetaram este problema, a app fazia-se passar por um instalador do flash. Ao ter a autorização da Apple, não era bloqueado pelo Gatekeeper e podia ser usado igualmente no macOS, mesmo nas mais recentes versões de teste do Big Sur.

A sua forma de agir baseia-se na substituição de toda a publicidade apresentada e também no encaminhamento dos utilizadores para páginas à propagação de outro malware. O pior mesmo é que ao ter o aval da Apple, a chamada “notarização“, podia ser usada dentro de outras apps e assim mudar a forma de ataque.

Uma primeira vez que será tentada no futuro

Os investigadores referem que esta parece ser a primeira vez que a Apple se engana e aprova uma app deste tipo. Curiosamente parece que poderá não ser a última, pois após a remoção da app e da conta do programador, estes voltaram à carga. Tentaram aplicar o mesmo modelo para outra situação similar.

Mesmo sendo ainda um sistema seguro e com medidas de proteção que o defendem de forma firme, os ataques ao macOS têm crescido nos últimos anos. O sucesso destes também tem crescido, na maior parte dos casos por culpa dos utilizadores que violam algumas regras básicas de segurança.