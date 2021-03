Serviço de internet Starlink da SpaceX chega a mais países. Portugal será a seguir?

À medida que a constelação de pequenos satélites Starlink da SpaceX continua a crescer, o mesmo acontece com o serviço de banda larga da empresa. Conforme informámos, para Portugal já estão abertas as reservas do produto, contudo, disponível para utilização, o serviço só está nalgumas partes dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. No entanto, esta banda larga transmitida do espaço, chegará nas próximas semanas à Alemanha e ao Sul da Nova Zelândia.

A informação foi revelada pela SpaceX, que continua a expandir o seu serviço, embora ainda em modo beta.

Starlink tem agora no espaço 1.265 satélites

A SpaceX está num bom ritmo para “cobrir” o planeta com os seus pequenos satélites. Conforme vimos, na passada terça-feira, um foguete Falcon 9, da SpaceX, colocou no espaço mais 60 novos satélites Starlink. A rede irá receber ao todo uma constelação de 11,943 satélites o que deverá fornecer internet a qualquer canto do nosso planeta.

Atualmente, com 1.265 satélites já lançados, espera-se que a cobertura de sinal de internet seja expandida a mais locais no Reino Unido, País de Gales e Irlanda do Norte.

A empresa quer levar não só a rede de banda larga por satélite a mais lares, mas também a mais veículos. Conforme foi referido, a Starlink pede autorização para levar internet via satélite aos aviões, carros, barcos…

Qual é a atual largura de banda da rede?

Os clientes atuais, que atualmente são mais de 10.000, estão a receber velocidades de cerca de 100 megabits por segundo (Mbps) como parte do serviço beta, embora deva aumentar para 300 Mbps ainda este ano.

O CEO da SpaceX, Elon Musk, apontou recentemente que, embora muitas pessoas possam não estar a receber o tipo de serviço de alta velocidade que outras pessoas já estão a desfrutar, mas é uma melhoria clara no tipo de velocidade experimentada.

A SpaceX implantou os seus primeiros satélites Starlink em órbita baixa da Terra em 2019 e espera-se que até meados deste ano chegue também o serviço a Portugal.

Elon Musk acredita que a Starlink pode gerar até 50 mil milhões de dólares em receita anual se o serviço for capaz de garantir apenas alguns por cento do mercado global de telecomunicações.

