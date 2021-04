Valor da DogeCoin oscila, mas bate recorde no DogeDay

A DogeCoin apareceu como uma piada, numa altura em que os conceitos de criptografia e moeda criptográfica começaram a ser mais conhecidos. Como já aconteceu noutras ocasiões, as redes sociais impulsionaram a moeda, ao mesmo tempo que confirmaram a sua volatilidade.

Os valores da moeda oscilam de forma clara e, para incentivar o aumento do seu valor para pelo menos 1 dólar, os fãs criaram o #DogeDay nas redes sociais.

Uma vida de altos e baixos

Em 2013, era lançada a DogeCoin, uma moeda criptográfica concebida para satirizar a moda da criptografia que se instalara nessa altura. Apesar de os responsáveis pela sua criação, os engenheiros de software Billy Markus e Jackson Palmer, se tenham distanciado do projeto, este foi assumido por um subgrupo do Reddit.

Embora sem apoios e sem grandes equipas de suporte, como têm a Bitcoin e a Ethereum, a DogeCoin sobreviveu e tem resistido.

No entanto, pode dizer-se que é das moedas criptográficas mais voláteis, uma vez que o seu valor depende largamente de piadas feitas em torno da sua imagem, o Shiba Inu, e da lealdade dos seus fãs.

A DogeCoin foi surpreendida recentemente, após ter batido um recorde alimentado por hashtags nas redes sociais. De acordo com os dados da CoinGecko, a sua capitalização de mercado atingiu os 50 mil milhões de dólares. Aliás, chegou a ser superior a 53 mil milhões de dólares, igualando-se ao quarto maior produtor de automóveis, Stellantis, e ultrapassando a rede social Twitter.

Posteriormente, porém, caiu mais de 20%, estando o seu limite de mercado a rondar os 40 mil milhões de dólares.

Embora esteja a registar perdas, as condições da DogeCoin são uma verdadeira montanha-russa, na medida em que já subiu quase 250%, na última semana, e mais de 400%, num mês. Mais do que isso, quem investiu na moeda com o Shiba Inu, há um ano, conta agora com ganhos positivamente inesperados.

DogeDay rende à moeda criptográfica

Com o objetivo de que a moeda atingisse o valor de 1 dólar, os fãs utilizaram a hashtag #DogeDay e #DogeDay420, esta última como referência ao dia 20 de abril celebrado na cultura de cannabis, para colocar vídeos, imagens e outros conteúdos relacionados com a DogeCoin.

Por sua vez, alguns analistas avisam que a bolha da DogeCoin poderá facilmente rebentar. Eddie Ghabour, sócio-gerente do Key Advisors Group, disse anteriormente ao Yahoo Finance que considera que a ficha é mais adequada para especulação, além de considerar que “quando esta bolha rebentar, provavelmente deixará de existir”.

Embora tenha surgido como uma moeda criptográfica de piada, conseguiu construir uma comunidade online e, talvez por sorte, mantém-se ativa, com os seus altos e baixos.

