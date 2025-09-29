Segurança Social online disponibiliza várias declarações…

Precisa de uma declaração da Segurança Social? Já não precisa de ir a um serviço de atendimento. Descubra as declarações disponíveis no Portal da Segurança Social e veja como é simples e fácil obter o documento que precisa.

O Portal da Segurança Social tem vindo a ganhar novas funcionalidades. Depois da bonificação do abono de família para crianças e jovens com deficiência e subsídio por assistência de terceira pessoa, foram também adicionadas novas declarações e o pedido de Subsídio de Educação Especial através do Portal da Segurança.

No que diz respeito a declarações, hoje em dia também já não precisa de se deslocar presencialmente a um serviço de atendimento. Pode pedir uma declaração de situação de pensionista, uma declaração de carreira contributiva, uma declaração de situação de subsídio de doença, entre outras.

O processo é simples: basta aceder ao portal, entrar com as suas credenciais e selecionar a declaração que necessita. Em poucos cliques, o documento é gerado em formato digital, pronto para descarregar ou imprimir. Esta evolução permite economizar tempo, evitar filas e ter acesso rápido e seguro a todos os documentos oficiais da Segurança Social.

Segurança Social