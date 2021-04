Atenção às criptomoedas! Só a moeda digital Dogecoin se safa

Já ouviu falar em Dogecoin? Os últimos tempos ficaram marcados por boas notícias no que diz respeito a moedas digitais. A Bitcoin, a moeda digital, tem feito uma escalada no que diz respeito à valorização, e a maior plataforma de compra de criptomoedas, a Coinbase, entrou no Nasdaq.

No entanto, na generalidade, as criptomoedas estão a ter uma quebra de valorização. Só a moeda digital Dogecoin está a valorizar.

No seguimento dos alertas do Banco de Portugal, sobre os riscos associados aos ativos virtuais, como a Bitcoin, é importante saber que este tipo de ativos digitais estão normalmente sujeitos a uma “enorme volatilidade” e “não são garantidos” por qualquer autoridade nacional ou europeia.

Hoje, quem aceder à plataforma Coinbase, perceberá que a grande maioria das moedas digitais estão a desvalorizar. A plataforma Coinbase pertence a uma empresa americana, sediada na Califórnia, e foi fundada em 2011. Tem um bom histórico no que toca à segurança e integridade dos seus serviços, apesar de que foram registadas algumas ocorrências no passado mês de dezembro, especialmente nos dias em que a bitcoin atingiu valores recorde.

Relativamente às moedas digitais, no caso da Bitcoin, e de outras moedas, os analistas apontam a “culpa” ao Governo da Turquia pelo facto de ter banido os pagamentos em moedas digitais.

Dogecoin entra no TOP 10 das moedas digitais

Criada com base numa grande piada, a criptomoeda Dogecoin está já a ganhar espaço no segmento das criptomoedas. Esta moeda, que tem nome baseado num meme da internet chamado “Doge”, cresceu mais 400% nos últimos dias. A DogeCoin começou a ganhar popularidade em 2013 e foi criada como uma alternativa mais rápida e “divertida” à BitCoin.

De relembrar que esta criptomoeda foi elogiada por Elon Musk, tendo este publicado uma montagem no Twitter com uma cena do Rei Leão e o símbolo da Dogecoin. Nessa altura a criptomoeda cresceu 50%.