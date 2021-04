China é o primeiro país a extrair “gelo combustível” do fundo do mar

O hidrato de metano ou gelo combustível é uma mistura gelada de água e gás que pode ser extraído do fundo do Mar. A China assume a liderança e é o primeiro país a extrair este combustível do fundo do mar. Após várias tentativas, Pequim confirmou ter conseguido extrair uma quantidade considerável “gelo combustível”.

Na corrida ao “gelo combustível” está também o Japão e os Estados Unidos.

Gelo combustível pode tornar-se uma fonte de energia revolucionária

A China é o primeiro país a conseguir extrair uma quantidade considerável de gelo combustível que poderá vir a tornar-se numa fonte de energia revolucionária. Este elemento é apontado como o futuro do abastecimento energético.

Especialistas dizem que os hidratos de gás são mais limpos do que outros combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão, e podem levar a “uma revolução energética”.

A China ganhou terreno vários países e garante ter reservas suficientes para suprir todas as necessidades energéticas durante quase 20 anos. O gelo combustível são cristais de gelo, onde se veem moléculas de metano dentro das moléculas de água.

Quando a pressão se reduz ou a temperatura sobe, os hidratos decompõem-se em água e metano, o que faz deste “gelo combustível” um combustível com grandes possibilidades energéticas no futuro.

Apesar de só há 10 ou 15 anos terem sido iniciadas estas extrações, os hidratos de metano foram descobertos, primeiramente no norte da Rússia, nos anos 60. A Índia e a Coreia do Sul, são países que apesar de também não terem reservas próprias, têm apostado na prospeção deste combustível. Americanos e Canadianos estão igualmente interessados, e os seus depósitos de hidratos de metano estão situados no permafrost no norte do Alasca e do Canadá.