Garantir a máxima a segurança no Windows 10 pode parecer complicado para os utilizadores mais desatentos e sem as ferramentas necessárias. Este é um sistema que tem já presente tudo o que necessita, mas pode ainda usar outras ferramentas da Microsoft.

Se todos reconhecem as qualidades do Defender no que toca ao Windows 10, há ainda uns auxiliares que podem ajudar em momentos de problemas. Falamos do Safety Scanner, que pode remover malware e outros problemas rapidamente.

Ainda mais segurança no Windows 10

O Defender é já uma solução de segurança muito capaz. O Windows 10 aproveita a sua integração única e assim consegue dar ao utilizador uma proteção grande. Este garante a segurança, tentando impedir que qualquer problema surja.

Claro que isso não impede a existência de falhas e do malware entrar em qualquer PC. Nesse momento, o ideal é recorrer a ferramentas como o Safety Scanner, que conseguem dar uma segurança adicional e proteger o sistema e o utilizador.

O Safety Scanner pode ajudar muito

Comece por descarregar o Safety Scanner e abrir a app. Deve depois seguir os passos apresentados e concordar com as primeiras opções dadas ao utilizador.

Deve chegar a um ponto onde são apresentados os tipos de análises presentes. Pode ser a rápida, a completa ou a personalizada. Os nomes são óbvios e só no caso da última deve escolher qual a pasta a ser avaliada.

Remover malware ou outros problemas

Deve continuar a escolher uma das opções, iniciando depois o processo de análise do Windows 10 por parte do Safety Scanner. Pode iniciar com a análise rápida e depois repetir o processo com a completa ou personalizada.

Este é um processo que não é rápido, mas depende sempre do tamanho do armazenamento que estiver a ser avaliado. Durante a avaliação será dada informação, sobre os ficheiros a serem avaliados e também o tempo que está a demorar a análise.

Microsoft tem aqui uma ferramenta única

No final, e se tudo correr de forma esperada, vai ter uma mensagem a indicar que não foram encontrados problemas ou que estes foram removidos. Assim, fica com a certeza que o Windows 10 está livre de problemas e sem qualquer malware ou outro perigo.

O Safety Scanner tem uma validade de apenas 10 dias, devendo depois ser novamente descarregado. Desta forma a Microsoft garante que tem a mais recente versão e assim consegue proteger o Windows 10.