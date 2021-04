O 5G será uma tecnologia muito importante para a área da saúde

Portugal ainda está atrasado no que diz respeito ao 5G. O procedimento não tem sido pacífico desde o início (entre operadoras e o regulador nacional das comunicações – ANACOM) e até na fase de leilão os operadores históricos queixam-se da ANACOM querer mudar as regras do jogo (enquanto o leilão decorre).

O 5G será muito mais que “Internet” e mudará, certamente, a área da saúde. O quer será possível fazer?

O 5G vai mudar profundamente os cuidados de Saúde à escala mundial. Com a possibilidade de ter dados em tempo real e decisões fiáveis em segundos, mesmo à distância, mais vidas podem ser salvas. A baixa latência da rede 5G facilita os diagnósticos, o atendimento remoto e as cirurgias à distância.

Com o 5G, uma unidade de saúde vai ter a capacidade de garantir videoconsultas, monitorizar doentes à distância e todos os procedimentos médicos poderão ter total eficiência, mesmo quando os pacientes estão do outro lado do mundo. A cobertura 5G, superior ao 4G, garantirá ligações móveis sem falhas.

Os diagnósticos serão mais rápidos e precisos graças às velocidades de transferência de dados só possíveis com o 5G. A IA potencia a capacidade de implementar uma integração instantânea entre diagnóstico e um conjunto robusto (e internacional) de dados médicos na cloud.

Novas terapias com o 5G, Robotização, ambulâncias conectadas

Com o 5G, a realidade virtual irá trazer novas terapias à medicina, para fobias ou doenças crónicas, por exemplo. E facilita o treino de cirurgias, seja no hospital ou em casa. Conteúdos relaxantes e terapias com recurso à realidade virtual (VR) e aumentada (AR), ajudam os pacientes a virar a página, com ambientes relaxantes para reduzir a ansiedade e controlar a dor.

A cirurgia à distância com robôs vai deixar de ser ficção científica graças ao streaming em tempo real e à transferência imediata de informação. O melhor cirurgião do mundo pode, por exemplo, operar a partir de qualquer lado do mundo.

Também as ambulâncias e o atendimento médico entram numa nova era com o 5G. Os paramédicos vão poder fazer triagens, diagnósticos e até ecografias, graças a apoio hospitalar em tempo real.

Nas emergências, o tempo de resposta é crítico e o 5G garante veículos com equipamentos sempre conectados, sempre preparados. Uma ajuda aos profissionais de saúde que vai salvar vidas.

O 5G permite a ligação em tempo real de todos os equipamentos médicos, essencial para uma gestão eficiente dos recursos de uma clínica ou hospital.