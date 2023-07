ChatGPT perde visitantes pela primeira vez… será o fim da popularidade do sistema IA?

Muito se tem falado sobre a Inteligência Artificial, especialmente de sistemas como o ChatGPT cuja popularidade cresceu exponencialmente nos últimos meses. No entanto, dados recentes mostram que o serviço da OpenAI tem perdido utilizadores e visitas pela primeira vez desde o seu lançamento. Será que este é o fim do hype do sistema IA?

ChatGPT apresenta a primeira queda de tráfego desde o lançamento

De acordo com as informações avançadas pela agência Reuters, o ChatGPT, que foi lançado no final de novembro de 2022, registou pela primeira vez uma diminuição no seu tráfego mensal e no número de visitantes. Os dados são referentes ao passado mês de junho e foram divulgados pela empresa de análise Similarweb.

Em termos concretos, no mês passado o popular chatbot de Inteligência Artificial da OpenAI registou uma queda de 9,7% no tráfego mundial de computadores e dispositivos móveis no site em comparação com o anterior mês de maio. Já no que se refere às visitas únicas à plataforma, estas caíram 5,7%. Por sua vez, o tempo que os visitantes passaram no site também diminuiu em 8,5%.

Estes resultados mostram que o ChatGPT perdeu o efeito de ser algo novo, passando a ser uma ferramenta que, atualmente, já é mais comum, conhecida e usada apenas por quem precisa e não por curiosidade da população no geral. Segundo David Carr, gerente sénior de insights da Similarweb, esta diminuição de tráfego é um sinal de que a novidade do serviço da OpenAI está a acabar. Já Rishi Jaluria, analista da RBC Capital Markets, referiu que estes dados mostram que há uma maior procura pela IA generativa com informações em tempo real.

Para já, a OpenAI ainda não respondeu aos pedidos para comentar estas informações.