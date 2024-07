A procura de uma forma de maximizar os seus lucros tem levado a Netflix a procurar alternativas dentro dos seus planos. A opção de criar um plano baseado em publicidade parece ter sido acertada, mas agora há uma nova estratégia. Do que é revelado, a Netflix estará a acabar com o seu plano mais básico e livre de publicidade.

Netflix estará a acabar com o seu plano básico

A Netflix parece estar a seguir o seu plano para eliminar gradualmente o seu nível mais básico, barato e sem anúncios para os subscritores atualmente existentes. Como revelado em várias publicações no Reddit, a empresa está agora a pedir a alguns subscritores do plano básico que escolham um novo plano para permanecerem associados à Netflix.

Um utilizador em particular do Reddit recebeu uma notificação na aplicação Netflix, dizendo “O seu último dia para ver Netflix é 13 de julho. Escolha um novo plano para continuar a ver”. Os subscritores que pagam 11,99 dólares/mês pelo plano básico terão de escolher o nível com suporte de anúncios de 6,99 dólares, o nível sem anúncios de 15,49 dólares ou o plano premium 4K sem anúncios de 22,99.

A julgar pelas publicações feitas no Reddit, parece que a maioria dos utilizadores que recebem o pedido estão localizados num único ponto. Falamos do Canadá ou do Reino Unido, o que acompanha o plano da Netflix de eliminar gradualmente o nível básico.

Alternativa é o plano com publicidade

Em janeiro, a Netflix anunciou que está a retirar o nível para os subscritores existentes no segundo trimestre deste ano, começando pelo Canadá e pelo Reino Unido. A página de preços do serviço de streaming nestes países diz que “o plano básico foi descontinuado” e que “pode alterar o seu plano a qualquer momento”.

No ano passado, a Netflix descontinuou o seu plano básico para novos ou antigos membros nos EUA, Canadá e Reino Unido. Não revelou quando começará a descontinuar o plano básico para os subscritores existentes nos EUA. Quando contactada para comentar, a Netflix repetiu informações já reveladas.

Tal como muitos outros serviços de streaming, a Netflix continua a incentivar os utilizadores para o seu plano suportado por anúncios. Este é um sucesso e do que foi revelado em maio terá já mais de 40 milhões de utilizadores.