Está sem Facebook e Instagram? Calma, não fez nada de errado
Milhões de utilizadores em todo o mundo estão a enfrentar dificuldades no acesso ao Facebook e ao Instagram.
Há relatos de problemas no início de sessão, feeds que não carregam, mensagens de erro e outras funcionalidades que simplesmente deixaram de responder.
A falha parece estar a afetar vários países e, ao que tudo indica, está relacionada com os serviços da Meta e não com os dispositivos ou ligações dos utilizadores. Se pensou que o problema era da sua Internet ou da sua conta, afinal não está sozinho.
Para já, tudo indica que se trata de uma anomalia temporária que está a afetar um número significativo de utilizadores, embora sem confirmação oficial de uma falha global por parte da Meta.