Está sem Facebook e Instagram? Calma, não fez nada de errado

Milhões de utilizadores em todo o mundo estão a enfrentar dificuldades no acesso ao Facebook e ao Instagram.

Há relatos de problemas no início de sessão, feeds que não carregam, mensagens de erro e outras funcionalidades que simplesmente deixaram de responder.

A falha parece estar a afetar vários países e, ao que tudo indica, está relacionada com os serviços da Meta e não com os dispositivos ou ligações dos utilizadores. Se pensou que o problema era da sua Internet ou da sua conta, afinal não está sozinho.